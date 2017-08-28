История успеха Майры Айсиной: как пионервожатая стала депутатом

Майра Айсина, депутат Мажилиса Парламента VI созыва, в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказала о том, как старшая пионервожатая стала депутатом, и какими качествами должна обладать женщина, чтобы достичь успеха на политическом поприще.





- Майра Араповна, кем вы мечтали стать в детстве, думали ли вы, что когда-нибудь станете политиком?





- Какой, казалось бы простой, но особенно актуальный, на мой взгляд, вопрос. Мне кажется, сегодня мы потихоньку разучиваемся мечтать. А мы, действительно, по-настоящему мечтали. Этому нас учили наши родители-патриоты, на это нас нацеливали наши замечательные учителя, этого требовала от нас сама жизнь. Мы спали и видели себя на БАМе, ТУРКСИБе, в космосе! Мы торопились быстрее вырасти, чтобы принимать активное участие в жизни взрослой, боялись опоздать, боялись отстать от старших друзей, которые уезжали на великие стройки, мечтали преобразить свою деревню, помогать своей родной школе, родителям.





При этом каждый видел себя востребованным в какой-либо сфере. Например, я мечтала стать следователем, чтобы родители гордились мной, они считали, что из меня бы вышел хороший прокурор.

Но к окончанию школы все сложилось иначе и, как прочил наш учитель математики, я поступила на математическое отделение Карагандинского государственного университета. Нам, сельским ребятишкам, было трудно конкурировать с городскими выпускниками, на дневное отделение мне не хватило 0,5 балла. Нас таких было 7 человек, которых автоматически зачислили на вечернее, на наше огромное счастье оно тогда впервые открылось. Я совмещала учебу с работой в 49-й школе города Караганды: сначала старшей пионервожатой, затем завучем по воспитательной работе, параллельно вела уроки математики.





Что касается политики, естественно, в том возрасте об этом не задумываешься. Хотя папа мой, Айсин Арап, участник Великой Отечественной войны, живший общими идеями того времени, исподволь, что называется, закалял меня, воспитывал бойцовские, лидерские качества. Его высшая хвала, которую он не уставал повторять: «Менің қызым Қонаевтың жанында отырады!». Я была маленькая, чтобы понимать, о чем речь. Но изо всех сил, чтобы я не делала, старалась не подводить родителей.





Для меня идеалом чистоты, преданности, высокой ответственности и трудолюбия был мой папа и парторг нашего совхоза Хасенов Кушаир (это я потом узнала, кто он), он часто заезжал к нам в село (отделение совхоза), встречался с людьми, советовался, осматривал поля, был на партсобраниях. А я, как всегда, была с папой на этих встречах, он сажал меня на подоконник клуба, который мне казался таким высоким. Я оттуда смотрела на них и тихо гордилась.





Это я, предваряя ваш возможный вопрос, насчет того, кто является для меня примером в жизни. Но я бы добавила еще, что, если у меня что-то и получается хорошо, то в моих успехах есть доля каждого человека, кого я встречала на своем жизненном пути, с кем работала. Не хочу называть конкретные фамилии, ибо боюсь упустить кого-нибудь из них. Я безмерно благодарна всем, кто меня знает, поддерживает, понимает, не раз протягивал руку помощи, подсказывал, советовал, направлял, делился опытом, а иногда просто был рядом.









-Как началась ваша политическая карьера?





- Будучи старшей пионервожатой, я была избрана делегатом XIV-го съезда комсомола Казахстана, затем меня пригласили работать ответсекретарем - сначала Карагандинской, затем Республиканской пионерской организации. Если скажу, что это была сплошная полоса позитива в моей жизни, не поверите. Тем не менее, это было так. Мы жили работой с детьми, молодежью, были постоянно в поиске новых методов работы с ними, не знали усталости, открывали для себя интересных людей.





Были сложности бытовые: жили на квартирах, в общежитиях, одежда и еда самые скромные, без запасов, денег не хватало. Помню, на экзамене упала в обморок, поскольку иногда приходилось неделями пить только кефир.

Но это нас не тяготило, все окупалось с лихвой интересной работой, благодарностью ребятишек, прекрасными коллегами, у которых училась многому, с которыми хотелось работать с утроенной силой.





Потом были сложные годы для всей страны, когда земля порой уходила из-под ног: не было работы, дети маленькие, родителей потеряла, проблемы в семье у сестры и т.д. Но жалеть и плакать не было времени, как впрочем, и многим женщинам. Я поехала в Китай, покупала вещи, чтобы перепродать. Бизнесменша из меня не получилась, но это дало возможность в той ситуации не остаться на улице ни мне, ни моим близким и родным.

Вместе со страной мы встали с колен, благодаря моим друзьям, я вернулась на госслужбу.





-Говорят, политика – это игра по жестким правилам. На ваш взгляд, женщинам есть место в политике?





- Да, это расхожая фраза: «Политика – это игра по жестким правилам». Возможно, да и жизнь это подтверждает. Но лично я такой прессинг нигде, где работала, не испытывала.

Во-первых, я никогда никуда не рвалась, я просто работала там, куда меня приглашали и старалась работать так, чтобы тем, кто мне доверился, не была стыдно за меня. Это мое жизненное кредо. Во-вторых, страшно боюсь вообще подвести тех, с кем работаю, боюсь получить замечания, вызвать недовольство окружающих своей деятельностью. И это мое слабое место, кто это раскусывает, порой делают мне больно. Но это жизнь.





Относительно того, есть ли место женщине в политике, мне кажется, что это уже абсолютно бесспорный факт. Не буду приводить цифр, сколько женщин сегодня в политике, это общедоступная информация.

Присутствие женщины в политике во всем мире сегодня востребовано, и Казахстан не исключение. Высокая степень образования, компетентности, профессионализма, суперответственность за судьбу детей, семьи, а равно и всего общества, страны. Природный дар видеть, чувствовать все проблемы в комплексе дает женщине принимать правильные, взвешенные решения, создавать оптимальный баланс в обществе.





И потом, сегодня, как никогда очевидно, что развитие любой страны невозможно без мобилизации всего потенциала народа. Так, давайте покажем на деле, что нельзя игнорировать потенциалом женской половины Казахстана. У нас огромная армия активных, умных, образованных девушек, женщин, готовых работать во благо страны, народа, надо только помочь им скорее найти себя, реализовать себя и принести пользу всему нашему обществу.





- В последнее время все больше женщин рвутся во власть. На ваш взгляд, что на это повлияло?





- Не думаю, что женщины прямо так рвутся во власть, как вы утверждаете. А если таковое и имеет место, то, думаю, это в силу: во-первых, правильно выбранной Стратегии гендерного равенства, поддержанной нашим Елбасы и правящей партией. Во-вторых, системной работе различных ассоциаций деловых женщин, женщин-предпринимателей, деятельность которых направлена на выявление женщин с активной жизненной позицией, их обучению, продвижению по карьерной лестнице.





И наконец, если мы говорим, как бы шутя, что «семья – это маленькая страна, где мама является министром финансов, министром образования, министром здравоохранения, министром культуры, министром чрезвычайных ситуаций и т.д.» и она со всеми этими портфелями великолепно справляется, то почему она не справится с настоящим портфелем на уровне страны? Уверена, что, если перед женщиной поставить конкретную цель, она в меру всех своих возможностей, сил, энергии, знаний и здоровья, достигнет ее самым эффективным, рациональным путем.













- Какой продвигаемый вами закон был самым важным для вас?





- Все законы одинаково важны и нужны, ибо за каждой строкой любого закона стоит решение тех или иных проблем казахстанцев. Поскольку каждый депутат является членом определенного комитета, то, конечно, законы, регулирующие вопросы социальной сферы для меня ближе. Если удается решить в рамках того или иного закона проблемы социально-культурного или регионального развития, то искренне радуюсь.

Например, когда я курировала физическую культуру и спорт, нам удалось решить вопросы пересмотра нормативов питания спортсменов, увеличения размера пожизненной компенсации тренерам и спортсменам определенной категории, обеспечения жильем чемпионов олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийсикх игр.





Из инициированных мной совместно с коллегами законов, хотелось бы назвать закон, позволивший вовремя внедрить и развить в Казахстане цифровое телевидение. Нам удалось, образно выражаясь, заскочить на ходу в мчащийся поезд. Зато теперь каждый казахстанец в любом уголке страны имеет возможность смотреть все каналы, как наши, так и другие.





Недавно Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры», инициированный нами, депутатами V созыва и проработанный депутатами нынешнего созыва. Им тоже решен ряд годами копившихся проблем данной сферы. Сам закон «О культуре» был принят в 2006 году, в него были 24 раз внесены изменения и дополнения, но вопросы госзакупок для театральной деятельности, внутреннего распорядка работы театров, регулирования деятельности Книжной палаты, подготовки и выпуска социально-важной литературы, особенно для детей и подростков, открытия и закрытия объектов культуры и др. оставались в стороне.





- Приходилось ли вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?





- Я считаю, что мне везет по жизни на хороших людей, на дружные коллективы, прекрасных руководителей, поэтому поступаться своими принципами по большому счету мне не приходилось. Я, конечно, максималистка по характеру, поэтому в молодости немало шишек набивала, что уж скрывать, но с возрастом спасает опыт.





- По-вашему мнению, возможно ли в Казахстане гендерное равенство или мужчины всегда будут главнее?





- Безусловно, как в скандинавских странах 50 на 50 у нас никогда не будет, да и ни к чему это. Для нормального функционирования, сохранения баланса в обществе достаточно, если женское представительство во власти на уровне принятия решения будет в пределах 30%. Но не буду кривить душой, пока мы не достигли и такого уровня, поскольку хоть на словах сильная половина рьяно поддерживает женщин, но на деле делиться властью особенно не торопится. Поэтому за женщиной сохраняется пока прочно должность заместителя.

У нас действительно очень много активных и деятельных женщин, готовых работать не хуже сильной половины, которых нужно поддержать, особенно на уровне районов, городов, областей.





- Какими качествами должна обладать женщина, чтобы достичь успеха на политическом поприще?





- Нежной душе женщины никогда не будет легко в суровом мужском окружении. В этом она должна четко отдавать себе отчет, когда идет в политику. Кроме того, чтобы преодолеть сегодня и политические, и экономические, и психологические барьеры на своем пути хоть в политику, хоть на любую руководящую должность в любой организации, должно быть не только политическое решение, выстроенная система, прежде всего, женщина должна быть к этому готова сама.

Прекрасная половина должна быть на порядок образованнее, умнее, гибче, мудрее и видеть на шаг-два дальше мужчин. А трудолюбие, честность, обостренное чувство опасности, интуиция ей даны от природы.



