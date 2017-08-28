Назначен руководитель управления по делам религии ЮКО

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления по делам религии назначен Сапарбаев Самат Айдарханович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. Самат Сапарбаев родился в 1962 году, образование высшее, специальность - инженер-механик. Трудовой путь начал с работы в Жамбылском кирпичном заводе в качестве слесаря. Далее работал инструктором, секретарем Сайрамского районного комитета комсомола Южно-Казахстанской области (1988-1991); заведующим отделом по делам молодежи Сайрамской районной администрации Южно-Казахстанской области (1992-1997); заведующим отделом организационно-кадровой работы, заведующим отделом регионального развития и кадровой работы аппарата акима Сайрамского района, акима Карасуского сельского округа, руководитель аппарата акима Сайрамского района, заместитель акима Сайрамского района (1997-2013). В 2013-2016 году - аким Ордабасынского района Южно-Казахстанской области, с апреля 2016 год занимал пост акима Сайрамского района Южно-Казахстанской области.