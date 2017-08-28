Назначен прокурор Костанайской области
28 августа 2017, 12:06
Им стал Тимур Сулейменов.
Новым прокурором Костанайской области назначен Тимур Сулейменов, сообщает "Костанайские новости".
Общественности его представили заместитель Генерального Прокурора РК Андрей Лукин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Новому прокурору 42 года. Известно, что ранее он работал заместителем прокурора Астаны.
Прежний прокурор области Марат Кайбжанов теперь стал прокурором Актюбинской области.
Фото: kstnews.kz
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