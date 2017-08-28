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Назначен прокурор Костанайской области

28 августа 2017, 12:06

Им стал Тимур Сулейменов.

Новым прокурором Костанайской области назначен Тимур Сулейменов, сообщает "Костанайские новости".

Общественности его представили заместитель Генерального Прокурора РК Андрей Лукин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Новому прокурору 42 года. Известно, что ранее он работал заместителем прокурора Астаны.

Прежний прокурор области Марат Кайбжанов теперь стал прокурором Актюбинской области.

Фото: kstnews.kz

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