КНДР испытала ракеты малой дальности, считают военные эксперты

Военные эксперты Южной Кореи и США склоняются в выводу, что ракеты, испытанные КНДР 26 августа, были баллистическими малой дальности, сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап,

В настоящее время рассматриваются несколько предположений относительно того, какие ракеты были выпущены во время учений в северокорейской провинции Канвондо в северо-восточном направлении и упали в Японское море к востоку от порта Кимчхэк, пролетев около 250 километров.





"По нашим совместным с США предварительным оценкам, высока вероятность, что это была баллистическая ракета малой дальности", — приводит агентство слова военного источника. По его словам, необходим дальнейший анализ информации.





Ранее в Южной Корее предположили, что КНДР произвела стрельбы из реактивной системы залпового огня калибра 300 миллиметров.





Если речь идет именно о РСЗО, то СБ ООН не запрещает их испытания, в отличие от баллистических ракет.



