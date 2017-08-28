ЕЭК создает условия для привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности на территории ЕАЭС

Нововведения в сфере регулирования интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также вопросы формирования единого рынка услуг на территории Союза обсудили в Астане представители органов власти и бизнеса пяти государств-членов в рамках международного форума «Евразийская неделя», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Выступая на панельной дискуссии «Повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС - основа развития бизнеса», член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков заявил, что в короткие сроки необходимо унифицировать законодательство в сфере интеллектуальной собственности, преодолеть существующие различия в правоприменительной практике по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности. В ближайшее время планируется подписать целый ряд международных договоров, в том числе регулирующих отношения в связи с регистрацией товарных знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза. «Принятие этих документов позитивно повлияет на развитие правоотношений между бизнесом и государственными органами в сфере интеллектуальной собственности. Производители, в том числе иностранные инвесторы, получат защиту прав на объекты интеллектуальной собственности на всем пространстве Союза, что будет способствовать значительному улучшению бизнес-климата в ЕАЭС», - считает министр ЕЭК.

Намечено принять два основных документа. Начальник отдела правовой охраны интеллектуальной собственности Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Елена Измайлова подробно рассказала о проекте Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Вводится товарный знак Союза как новый объект интеллектуальной собственности. Основная цель договора - обеспечение регистрации товарных знаков ЕАЭС, которые будут обладать правовой охраной на территории всего Союза. Регистрацию и единый охранный документ можно будет получить путем подачи заявки в одно из национальных патентных ведомств государств-членов ЕАЭС.

Второй документ - Регламент ведения единого таможенного реестра государств-членов - разрабатывается в целях реализации главы 52 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами» Таможенного кодекса ЕАЭС.

Согласно ТК ЕАЭС, таможенные органы государств-членов принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС. В процессе регистрации заявителю необходимо подать документы лишь один раз в Комиссию вместо пяти заявлений на включение в национальные таможенные реестры. Таким образом, при включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр будет использоваться принцип «одного окна».

«Принятие этих документов значительно уменьшит стоимость процедур регистрации товарных знаков Союза, а также упростит и ускорит процедуры регистрации как товарных знаков Союза, так и объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре», - резюмировала Елена Измайлова.

Один из наиболее чувствительных для бизнес-сообщества вопросов - возможность установления на временной основе исключений из применения регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в отношении отдельных видов товаров - также освещался в рамках панельной дискуссии. Установление таких исключений будет возможно по инициативе государств-членов только в случаях, когда товары недоступны на внутреннем рынке ЕАЭС, доступны в недостаточном количестве или по завышенным ценам, а также исходя из социально-экономических интересов стран Союза.

На текущем этапе проект международного договора, регулирующего этот вопрос, находится на стадии обсуждения. Министр ЕЭК отметил, что решение об установлении исключений из регионального принципа исчерпания права будет приниматься на основе всестороннего анализа рынка товаров, данных об инвестиционных программах и планах развития производства товаров, в отношении которых предлагается ввести такие исключения.

«Для нас важно создание комфортной среды для развития бизнеса. Поэтому на стадии обсуждения проекта международного договора мы приглашаем предпринимателей к диалогу для того, чтобы выработать наиболее оптимальные алгоритмы, позволяющие максимально учесть интересы как бизнеса, так и потребителей», - заявил Тимур Жаксылыков.

Говоря о перспективах формирования единого рынка услуг, министр ЕЭК отметил, что сейчас ускоренными темпами проводится работа по либерализации еще 20 секторов услуг, они переводятся в формат единого рынка. В частности, этот процесс касается строительства особо опасных и сложных объектов, инжиниринга и проектирования; рекламы; туризма; бухучета и аудита; услуг недвижимости и оценки имущества; научных работ; картографии и др.

Еще одним вопросом, который нашел отражение в дискуссии, стало применение наиболее эффективных инструментов регуляторной практики и совершенствование внутреннего регулирования государств Союза.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Бауржан Бекешев отметил, что существующая практика принятия и применения в каждом государстве регулятивных требований и процедур нередко носит обременительный и избыточный характер и усиливает нагрузку не только на национальный бизнес, но и может создать препятствия для деятельности инвесторов.

Для решения этой проблемы ЕЭК разработала Правила регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности, которые были утверждены главами государств в декабре прошлого года.

«Правила являются первым наднациональным актом, установившим нормы «хорошего тона» для регуляторов всех стран Союза, гарантирующим свободу ведения экономической деятельности. Документ включил в себя наиболее прогрессивные модели регуляторных систем, содержащиеся как в наилучшей международной практике, так и в опыте регулирования наших стран», - рассказал директор департамента Бауржан Бекешев.

Своим мнением о Правилах регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности поделился один из основных идеологов применения наилучших практик регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстане, председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Рустам Акбердин.

Участники панельной дискуссии - директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Бауржан Бекешев, директор Департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин и директор Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан Галия Джолдыбаева рассказали о проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных актов в деятельности ЕЭК, Российской Федерации и Республики Казахстан.

В фокусе внимания президента Международного агентства эффективного управления и развития конкурентоспособности «PROFI-T», заместителя руководителя Экспертной группы по вопросам предпринимательства, созданной при Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности в Казахстане, Гульнур Курбанбаевой были вопросы совершенствования разрешительной системы в Республике Казахстан.

Заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан Асланбек Джакупов рассказал о том, как совершенствуется контрольно-надзорная деятельность в Казахстане.

Президент Международного центра по налогам и инвестициям Даниэл Витт поделился международным опытом привлечения инвестиций и представил возможности его использовании в государствах Союза.