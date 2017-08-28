В соответствии со статьей 127 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета.

Основой для составления годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год являются данные отчетов об исполнении сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам, результатов бюджетного мониторинга и анализа показателей исполнения бюджета, взаимоувязанных со стратегическими направлениями развития страны.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный финансовый год.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год отражает показатели утвержденного, уточненного, скорректированного бюджетов.

Скорректированный бюджет учитывает изменение показателей утвержденного (уточненного) республиканского бюджета на основании постановлений Правительства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов.

Отклонение, процентное отношение сумм исполнения поступлений бюджета и (или) оплаченных обязательств по республиканским бюджетным программам за отчетный финансовый год исчисляются к скорректированному бюджету и отражаются в отчете об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год и аналитическом отчете об исполнении республиканского бюджета.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и требованиями, установленными настоящими Правилами.

Формирование годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год осуществляется по структуре бюджета, определенной Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на кассовой основе, в тысячах тенге.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.