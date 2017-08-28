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Жара до 40 градусов ожидается в Казахстане к 1 сентября

28 августа 2017, 12:20

Температура на всей территории Казахстана сохранится выше нормы на 2-8 градусов.

В Казахстане ожидаются жаркая погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"За прошедшие сутки температура воздуха в республики была на 2-7 градусов выше климатической нормы. В предстоящие дни в западных, северных, центральных и восточных областях в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозой, но максимальная температура воздуха при этом местами ожидается плюс 28-37 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, что на юго-западные, южные и юго-восточные области страны будет поступать очень горячий воздух с Западной Азии, поэтому дневная температура будет повышаться до 32-41 тепла. Температура на всей территории Казахстана сохранится выше нормы на 2-8 градусов.

Фото: Sputnik Казахстан.

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