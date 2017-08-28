В Караганде задержали директора трех риэлторских компаний
28 августа 2017, 12:22
Более 60 заявлений поступило в разные отделы полиции города.
В Караганде задержали директора трех риэлторских компаний, сообщает NV со ссылкой на ДВД Карагандинской области.
Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Бахытжан Кудияров, в разные отделы полиции поступило более 60 заявлений.
«В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК», - сказал он.
Все потерпевшие рассказали следователю одну и ту же схему обмана. В объявлении обещают хороший район, горячую воду, удобную мебель и все это счастье по вполне приемлемой цене. Вот только договариваться надо не с хозяином, а с агентством. Там вы подписываете договор, платите деньги, а потом выясняется, что квартира или не существует, или в лучшем случае находится не в том районе, да и описанные в рекламе удобства отсутствуют.
Фото: glavny.tv
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