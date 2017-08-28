Египет стал самым посещаемым международным павильоном на ЭКСПО-2017

C 21 по 27 августа Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 347 130 человек, то есть в среднем 49 590 человек в день, сообщает сообщает Zakon.kz





Общее число посетителей Выставки с 10 июня по 27 августа составило 3 126 950 человек.





Общее число человеко-посещений с 10 июня по 27 августа (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) – 25 372 692, в том числе международных павильонов – 22 334 701, объектов Выставки – 3 037 991.





Самым посещаемым международным павильоном стал павильон Египта. Следом за ним расположились павильоны Плаза Африки, Турции, Таиланда, Азербайджана, Индии, Узбекистана, России, Японии и Королевства Саудовская Аравия.





Лидерство посещаемых объектов удерживает сфера "Нура Алем". Затем идут коммерческие павильоны, детская лаборатория "Шелл", тематический павильон С 3.5, детский парк, амфитеатр, Цирк дю Солей, тематический павильон С 2.5, артцентр и зона творческой энергии.



