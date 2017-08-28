Жертвами землетрясения на северо-западе Ирана стали восемь человек
28 августа 2017, 12:39
В результате землетрясения многие здания были разрушены.
Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего в понедельник на северо-западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
По данным Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 03.44 по местному времени (02.14 мск) в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 километрах от административного центра провинции Тебриз.
Как сообщил управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи, в результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.
Фото © AFP 2017 / AFPTV/Stringer
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