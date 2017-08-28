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Жертвами землетрясения на северо-западе Ирана стали восемь человек

28 августа 2017, 12:39

В результате землетрясения многие здания были разрушены.

Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего в понедельник на северо-западе Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

По данным Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 03.44 по местному времени (02.14 мск) в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 километрах от административного центра провинции Тебриз.

Как сообщил управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи, в результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.

Фото © AFP 2017 / AFPTV/Stringer

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