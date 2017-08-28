В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан утверждены Правила разработки проекта республиканского бюджета.

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан определяются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ, лимиты на новые инициативы определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основе прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан и республиканского бюджета, приоритетных направлений расходования бюджетных средств, размера дефицита республиканского бюджета на плановый период.

Порядок определения лимитов расходов администраторов республиканских бюджетных программ, лимитов на новые инициативы определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Для планирования расходов бюджета администраторы республиканских бюджетных программ, разрабатывающие стратегические планы, в срок до 15 мая текущего финансового года представляют:

1) в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ;

2) в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки и проекты бюджетных программ, а также проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы.

Администраторы бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, в срок до 15 мая текущего финансового года представляют:

1) в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты бюджетных программ;

2) в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки и проекты бюджетных программ.

При рассмотрении бюджетных заявок администраторов республиканских бюджетных программ на соответствующий плановый период в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, учитываются:

1) результаты исполнения республиканского бюджета за истекший финансовый год путем анализа исполнения бюджетных программ в истекшем финансовом году и сопоставления их с суммами бюджетных программ, представленными в бюджетной заявке на следующий плановый период, причины, повлекшие неосвоение бюджетных средств по каждой бюджетной программе;

2) отчеты о реализации стратегических планов за отчетный финансовый год, представленные администраторами республиканских бюджетных программ, и результаты оценки эффективности деятельности государственных органов по управлению бюджетными средствами в части достижения результатов бюджетных программ;

3) выводы и рекомендации, данные Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета к отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый год в части рассмотрения заявленных администраторами республиканских бюджетных программ расходов на предмет их обоснованности;

4) по государственным инвестиционным проектам учитываются наличие документации в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, а также результаты мониторинга и оценки с учетом долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации бюджетных инвестиций;

5) по бюджетным кредитам учитываются выполнение условий кредитного договора и использование бюджетного кредита по целевому назначению;

6) по целевым трансфертам на развитие - анализ достижения целей и задач, на решение которых выделяются целевые трансферты на развитие, предусмотренные в проектах соглашений по целевым трансфертам.

Стратегический план государственного органа разрабатывается каждые три года на пятилетний период на основе стратегических и программных документов Республики Казахстан, прогноза социально-экономического развития.

Расходы республиканского бюджета подразделяются на базовые расходы и расходы на новые инициативы.

Базовыми расходами являются расходы постоянного характера, капитальные расходы, а также расходы на начатые (продолжающиеся) бюджетные инвестиционные проекты и выполнение принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств.

Расходами постоянного характера являются расходы, связанные с выполнением государственных функций, полномочий и оказанием государственных услуг, а также с выплатами трансфертов и другими обязательствами государства.

К расходам на новые инициативы относятся расходы, направленные на:

1) реализацию новых приоритетных направлений социально-экономического развития в соответствии со стратегическими и программными документами, в последующем финансируемых по новым бюджетным программам;

2) увеличение базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.