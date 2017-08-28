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Президент Филиппин разрешил убивать "идиотов", которые сопротивляются аресту

28 августа 2017, 13:03

Он отметил, что полиция страны обязана поддерживать верховенство закона при исполнении своих обязанностей.

Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к полицейским и заявил, что они могут убивать "идиотов", которые жёстко сопротивляются аресту. Как сообщает Reuters, заявление прозвучало через два дня после того, как сотни людей вышли на похороны убитого подростка, передает Life.ru.

Глава страны обратился к главе полиции Манилы Джови Эспенидо.

— Ваш долг требует от вас преодолеть сопротивление человека, которого вы арестовываете, а если он жёстко сопротивляется, вы можете убить этого идиота, — сказал он.

Дутерте добавил, что незаконные убийства не допускаются и что полиция должна поддерживать верховенство закона при выполнении своих обязанностей.

Дутерте развязал войну против наркотиков после вступления в должность в июне прошлого года. Во время предвыборной кампании он поклялся использовать силу для уничтожения преступности и наркомафии в стране.

Арина Демидова
Фото: © REUTERS/Ezra Acayan

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