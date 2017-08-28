Объем проблемных активов ЕНПФ сократился в четыре раза

Объем проблемных активов ЕНПФ сократился в четыре раза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, в общем объеме в портфель АО «ЕНПФ» в результате консолидации пенсионных активов из накопительных пенсионных фондов были переданы проблемные финансовые инструменты 32 эмитентов на сумму 161,45 млрд. тенге по номинальной стоимости облигаций.

С 2014 года задолженность по номинальной стоимости снизилась по переданным инструментам с 161,45 млрд. тенге до 36,45 млрд. тенге. Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний. По двум компаниям задолженность полностью погашена (1,3 млрд. тенге по номинальной стоимости), по четырем компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией (10,2 млрд. тенге по номинальной стоимости), по семи компаниям задолженность реструктурирована/урегулирована (113,4 млрд. тенге по номинальной стоимости).

Отмечается, что большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 годы. В 2016 году был зафиксирован дефолт двух эмитентов на общую сумму задолженности по номинальной стоимости - 4,1 млрд. тенге - АО «Имсталькон» и SAMARCO Mineracao S.A. (Бразилия).

Таким образом, по состоянию на 1 августа Фонд осуществляет работу по возврату задолженности по номинальной стоимости 40,5 млрд. тенге (менее 0,6 % от пенсионных активов) в отношении 21 эмитента, допустившего дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав пенсионных активов.