Назначен прокурор Костанайской области
Новым прокурором Костанайской области назначен Тимур Сулейменов, сообщает «Костанайские новости».
Общественности его представили заместитель Генерального Прокурора РК Андрей Лукин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Новому прокурору 42 года. Известно, что ранее он работал заместителем прокурора Астаны.
Прежний прокурор области Марат Кайбжанов теперь стал прокурором Актюбинской области.
28 августа 2017, 13:06
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Костанайские новости»
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