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Феминистки возложили цветы к памятнику жертвам домашнего насилия

28 августа 2017, 13:13

Активистки выступают против декриминализации побоев и за доступность психологической и медицинской помощи женщинам, терпящим насилие в семье.

Феминистки Алматы установили инсталляцию, символизирующую женщину, погибшую от рук супруга и возложили к ней цветы, сообщает Zakon.kz. Активистки призывают обратить внимание на существующую проблему насилия над женщинами.

3 июля в Казахстане был подписан закон, по которому 108 и 109 статья УК РК перешли из уголовного в административный кодекс. Теперь побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью будут наказываться штрафом от 23 000 тг. до 39 000 тг.

Несмотря на масштабы проблемы, в Казахстане на сегодняшний день нет достаточного количества кризисных центров для всех пострадавших от рук домашних тиранов. Громкие судебные процессы прошедшего года показали, что пострадавшим все еще трудно добиться правосудия — это связано с нежеланием принимать заявления, проводить экспертизы и применять соответствующие меры к совершившим преступления, а так же с отсутствием у женщин уверенности в том, что насильник не сможет избежать наказания и не станет представлять еще большую угрозу после заявления в органы.
Активистки группы Казфем выступают против декриминализации побоев и за доступность психологической и медицинской помощи женщинам, терпящим насилие в семье.

«До тех пор, пока не будут созданы работающие структуры по противодействию насилию и поддержке потерпевших, мы не можем говорить о равноправном и здоровом обществе, где женщины могут рассчитывать на правосудие и чувствовать себя защищенными дома и на улицах», — комментируют прошедшую акцию участницы группы.



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