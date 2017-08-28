ЕНПФ намерен вернуть пенсионные активы

ЕНПФ намерен добиваться погашения задолженности по всем проблемным эмитентам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Так, за период с 2014 года по 31 июля 2017 года общая сумма погашенной перед Фондом задолженности составила 1,67 млрд. тенге, в том числе в 2014-2015 годах - 1,3 млрд. тенге; в 2016 году - 0,194 млрд. тенге; в 2017 году - 0,192 млрд. тенге.

По проблемным эмитентам были созданы резервы против возможных потерь. Суммы взысканной Фондом задолженности признаются доходом от восстановления резервов и распределяются на счета вкладчиков.

Отмечается, что в случаях, когда все методы взыскания задолженности в гражданском порядке исчерпаны, Фонд принял решение обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы с целью осуществления проверки деятельности проблемных эмитентов и их должностных лиц на предмет доведения компаний до неплатежеспособности. Фондом направлены заявления в органы прокуратуры и службу экономических расследований территориальных департаментов государственных доходов по 16 эмитентам.

ЕНПФ будет добиваться вынесения судебных решений в отношении всех лиц, причастных к причинению ущерба пенсионным активам, не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами.