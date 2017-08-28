По вопросам применения исполнительной надписи

Дина Амирова

В Бостандыкском районном суде г. Алматы обсудили ход реализации пилотного проекта по расширению практики применения исполнительной надписи нотариусами.

В мероприятии приняли участие судьи, представители акимата, управления государственных доходов, Алматинской городской коллегии адвокатов, Региональной палаты частных судебных исполнителей г. Алматы, банков второго уровня и городских коммунальных служб.

Открывая встречу, председатель Бостандыкского районного суда Алтынбек Баянов напомнил, что задачей пилотного проекта, утвержденного распоряжением председателя Верховного Суда РК, является активизация праворазъяснительной работы по вопросам применения исполнительной надписи нотариусами.

Подробно о значении исполнительной надписи как важного правового инструмента, способного обеспечить быстрое и эффективное разрешение требований бесспорного характера, рассказала судья Бостандыкского районного суда Сара Каракузиева. Она отметила, что в гл. 14-1 Закона РК «О нотариате» четко прописаны нормы, предусматривающие совершение исполнительной надписи. Так, перечень требований, по которым взыскание задолженностей производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, установлен ГПК РК в соответствии со ст. 135. Участников встречи интересовал вопрос совершения исполнительной надписи на основании требования о взыскании задолженности по коммунальным услугам, а также взыскании арендных платежей. Судья пояснила, что исполнительная надпись совершается, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, а также если со дня возникновения права на иск (заявление) прошло не более трех лет.

Согласно нормам Закона «О нотариате» после совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня направляет ее копию должнику с уведомлением о вручении. Должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня ее получения направить нотариусу, совершившему ее, возражения против заявленного требования в письменном виде с уведомлением. При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись для предъявления ее к исполнению.

В случае поступления от должника возражения об отмене исполнительной надписи нотариус выносит постановление о ее отмене не позднее трех рабочих дней со дня поступления возражения. Копии постановления об отмене исполнительной надписи направляются взыскателю и должнику не позднее следующего рабочего дня после его вынесения. Если постановлением нотариуса совершенная исполнительная надпись по возражению должника не отменена, ее оспаривание осуществляется в суде в порядке гл. 45 ГПК РК. В частности, нотариальные действия обжалуются в суде по месту нахождения нотариуса. Жалоба подается в суд в десятидневный срок со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. Решение суда, которым удовлетворена жалоба заявителя, отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает выполнить такое действие.

Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Так, согласно п. 11 ст. 9 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительная надпись является исполнительным документом, который предъявляется судебному исполнителю. В соответствии со ст. 37 Закона на основании исполнительной надписи по заявлению взыскателя судоисполнитель возбуждает производство и производит исполнительные действия.

Также судья напомнила, что восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительной надписи производится в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК.

- Обращения коммунальных служб и КСК к нотариусам о взыскании задолженности или истребовании иного движимого имущества от должника повлияет на сокращение числа споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке. Поскольку каждый гражданин, обратившийся за защитой своих прав и законных интересов в суд, заинтересован в разрешении возникшего спора в наиболее короткие сроки, снижении материальных издержек, экономии времени, то разрешение бесспорных требований путем обращения к нотариусам во внесудебном порядке будет способствовать снижению уровня конфликтности, - сказала С. Каракузиева.

Также она сообщила, что за семь месяцев этого года Бостандыкским районным судом г. Алматы вынесено 2222 судебных приказа по различным бесспорным требованиям, в том числе по требованиям о взыскании долга по коммунальным услугам, алиментов на содержание детей, истребовании движимого имущества, тогда как взыскатели могут разрешить бесспорные требования путем обращения с заявлением к нотариусу о выдаче исполнительной надписи, что способствовало бы скорейшему разрешению требований взыскателя.

Руководитель рабочей группы пилотного проекта нотариусов г. Алматы Людмила Асаинова ответила на вопросы присутствующих и рассказала о перечне документов, предоставляемых различными категориями заявителей нотариусу для совершения исполнительной надписи, а также о порядке совершения исполнительной надписи.

Председатель Бостандыкского районного суда г. Алматы Алтынбек Баянов предложил внести рекомендацию о разработке механизма перехода совершения исполнительной надписи в электронный формат, поскольку данная мера удобна и выгодна как сторонам спора, так и государству.

Пилотный проект реализуется в двух городах - Астане и Алматы. В рамках его проведения необходимо проанализировать и учесть все положительные стороны вопросов реализации института исполнительной надписи, а также проблемы и вопросы, которые возникнут при применении этого института в практике, и внести соответствующие окончательные предложения, направленные на совершенствование законодательства, расширение и упрощение процедур внесудебной защиты нарушенных прав участников гражданского оборота.