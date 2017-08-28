Используя возможности информационных технологий

Н. Байтилесов,

руководитель Администратора Военного суда РК

Одним из ярких достижений судебной системы является внедрение системы аудиовидеозаписи судебного заседания. Фиксация всех судебных процессов - одна из актуальных задач, которая была поставлена Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов».

Принятие государственной программы «Цифровой Казахстан» является одним из основных приоритетов Послания Главы государства народу Казахстана в 2017 году. Основная цель данной программы - повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана.

История цифровой трансформации Казахстана началась в 2013 году. Именно тогда была принята программа «Информационный Казахстан-2020», которая является комплексным планом перехода к информационному обществу в целях роста доступности информационной инфраструктуры для всех граждан страны.

Развивающиеся новые технологии делают наше существование комфортным, но одновременно заставляют каждого работать быстрее, эффективнее, профессиональнее. Меняется сознание человека - меняется само общество, совершенствуются институты, обслуживающие его. Судебная система - не исключение. Модернизация сервисов электронного правосудия также стала одним из направлений суда будущего.

Верховным Судом РК в последние годы проделана большая работа по переходу к электронному делопроизводству и судопроизводству с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. Сейчас в своей ежедневной практике суды стали больше использовать возможности IT-технологий и интернет-ресурсов. Так как новые технологии существенно сокращают время судебного производства и повышают показатели работы судов.

Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК запущена эффективная информационно-аналитическая база «Төрелк», обеспечивающая автоматизированный учет в судах всей корреспонденции, включая судебные дела, автоматизированное их распределение между судьями, видеоаудиофиксацию судебных процессов, видеосвязь между судами и исправительными учреждениями, возможность для граждан подачи исков через сервис «Судебный кабинет». Способствуя процессу отправления правосудия, она позволила существенно облегчить доступ к правосудию, стала началом формирования единой судебной практики.

Информационный сервис «Судебный кабинет» стал немаловажной составляющей перехода к электронному судопроизводству, который был запущен в июне 2014 года и направлен на оперативную работу, обеспечивая доступность и открытость судебной системы.

Если говорить о показателях военных судов республики, то за пять месяцев 2017 года доля электронных исков возросла в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Количество электронных исков в текущем году составило 99 процентов, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 55,8 процента.

Указанные цифры свидетельствуют о том, что граждане по достоинству оценивают его преимущества, дающие возможность подать иск в любой суд страны, не выходя из дома и офиса, после чего прослеживать динамику его рассмотрения. Кроме того, у сервиса «Судебный кабинет» имеется и мобильная версия, при назначении дела к судебному разбирательству или других действиях по делу на смартфон приходят бесплатные Push-уведомления. Благодаря данному сервису переписка ведется электронным способом, и сторонам почти не направляются почтовые направления, что способствует полному переходу к электронному судопроизводству и экономии государственных бюджетных средств.

В целях реализации вышеуказанной задачи в 2016 году во всех залах судебных заседаний страны установлены и модернизированы системы аудиовидеофиксации. На сегодняшний день все залы судебных заседаний оснащены АВФ. В текущем году военными судами гарнизонов 98 процентов судебных процессов проведены с использованием системы АВФ.

Следует отметить тот факт, что и раньше суды были оснащены системами АВФ, однако они обладали ограниченными возможностями из-за того, что не было централизованной базы данных.

Говоря о преимуществах данной системы, необходимо отметить, что применение АВФ в реальном времени дисциплинирует всех участников процесса, а также оказывает помощь при разрешении спорных моментов, возникающих в ходе проведения судебного заседания. Кроме того, система исключает возможность неавторизованного приостановления и редактирования аудиовидеозаписи. Также позволяет отслеживать своевременное начало судебных заседаний.

Кроме того, в рамках системы АВФ предоставляется возможность организации видеоконференцсвязи, с помощью которой проводятся дистанционные судебные заседания, как с судами, так и исправительными учреждениями, обучающие семинары с участием специалистов военных судов гарнизонов. Одним словом, можно сказать, что внедрение вышеуказанных новшеств упростило процесс отправления правосудия.

Развитие информационных технологий является приоритетным направлением для судебной системы. Так как это - упрощение процесса отправления правосудия, оптимизация и автоматизация судопроизводства, экономия бюджетных средств.

Реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» должна стать ключевым фактором достижения цели по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 году, поставленной Президентом Республики Казахстан в Стратегии «Казахстан-2050».