Не противоречить действующим нормам

А. Садиева,

судья Кербулакского районного

суда Алматинской области

Анализ гражданских дел по спорам, возникающим в рамках исполнения судебных актов, показывает, что наиболее часто граждане, юридические лица оспаривают порядок возбуждения исполнительного производства, действия судебного исполнителя по замене стороны исполнительного производства, связанные с описью имущества, назначением оценки, а также бездействие по совершению исполнительских действий.

Порядок рассмотрения споров, возникающих в рамках исполнения судебных актов, предусмотрен ст. 250 гл. 19 Гражданского процессуального кодекса РК. Дела этой категории относятся к делам особого искового производства.

Участниками спорных правоотношений с одной стороны являются граждане или юридические лица, а с другой стороны - органы государственной власти, должностные лица и государственные служащие, реализующие властные полномочия в сфере управления.

На действия (бездействие) судебного исполнителя по исполнению исполнительных документов, в том числе по оспариванию торгов, в процессе исполнительного производства либо на отказ в совершении таких действий взыскателем или должником может быть подана жалоба.

Жалоба подается в районный (городской) суд обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка либо по месту регистрации частного судебного исполнителя в течение десяти рабочих дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебным исполнителем, стало о нем известно. Жалоба подается по месту совершения исполнительных действий, если обслуживаемый судебным исполнителем территориальный участок либо место регистрации частного судебного исполнителя находятся в одном населенном пункте с местом совершения исполнительных действий.

Предварительное обращение в вышестоящие органы и к вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности не препятствует подаче жалобы в суд.

Например, заявитель обратился в суд с жалобой на действия судебного исполнителя, мотивируя тем, что судебный исполнитель без подлинника исполнительного листа возобновил исполнительное производство о взыскании алиментов с должника в пользу взыскателя на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По материалам гражданского дела следует, что судебный исполнитель для удержания алиментов с заработной платы и иных доходов должника направил подлинник исполнительного документа по месту работы. В последующем от взыскателя поступило заявление о возврате исполнительного листа. Однако исполнительный документ был утерян и взыскателю направлена его копия. Далее судоисполнитель по заявлению взыскателя на основании копии исполнительного документа возобновляет исполнительное производство и производит исполнительные действия путем вынесения постановления об установлении размера задолженности по алиментам и направления копии документа на исполнение. Меры по истребованию исполнительного документа либо выдачи дубликата исполнительного листа судебным исполнителем не принимались.

В силу п. 3 ст. 9 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство, находится в материалах исполнительного производства. Судебный исполнитель направляет для исполнения постановление о возбуждении исполнительного производства с приложением копии указанного исполнительного документа.

В случае утраты исполнительного документа основанием для взыскания является его дубликат, выдаваемый в предусмотренном законодательством РК порядке органом, выдавшим исполнительный документ.

При таких обстоятельствах действия судебного исполнителя, безусловно, являются незаконными, поскольку в силу п. 1 ст. 10 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель принимает решения по вопросам исполнительного производства, на основании подлинника исполнительного документа, предъявленного к исполнению.

Можно привести следующий пример частого обращения граждан и юридических лиц по спорам, возникающим в рамках исполнительного производства.

Порядок установления правопреемства взыскателя в исполнительном производстве вызывает разное толкование у участников исполнительного производства и судебных исполнителей, что служит поводом для обращения в суд.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в случае выбытия должника (смерти гражданина, реорганизации юридического лица, перевода долга) государственный судебный исполнитель по исполнительным документам о взыскании в доход государства, частный судебный исполнитель направляют представление в суд, вынесший решение, с предложением о вынесении определения о замене должника на его правопреемника. Представление направляется в течение трех рабочих дней с момента, когда судоисполнителю стало известно о правопреемстве должника. Для правопреемника все действия, совершенные до его вступления в исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны для должника.

В п. 2 настоящего закона указано, что во всех иных случаях правопреемство устанавливается по заявлению взыскателя в соответствии с гражданским законодательством РК.

По мнению лиц, осуществляющих исполнительное производство, замена стороны (взыскателя) ее правопреемником производится судом в рамках рассматриваемого гражданского дела, по которому не вынесено процессуальное решение. В случае же замены взыскателя в исполнительном производстве замена взыскателя осуществляется постановлением судебного исполнителя. Так как право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, передается другому лицу по сделке (уступка требования) или на основании законодательного акта и постановление судебного исполнителя о замене взыскателя лишь констатирует данный факт и не нарушает прав должника.

Однако согласно п. 2 ст. 17 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» правопреемство устанавливается по заявлению взыскателя в соответствии с гражданским законодательством РК.

Порядок установления правопреемства определяется ст. 53 ГПК РК, согласно которой в случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть лица, реорганизация, ликвидация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в спорном материальном правоотношении) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии процесса.

Следует отметить, что вышеуказанной нормой определен судебный порядок замены стороны ее правопреемником не только в спорном, но и в установленном решением суда правоотношении. Соответственно, вывод о возможной замене взыскателя на основании постановления судебного исполнителя является неверным.

Процессуальное правопреемство возможно только тогда, когда возникло материальное правопреемство в силу закона или договора по нормам гражданского законодательства. Это означает, что заявителю необходимо доказать, что он действительно является правопреемником прежнего взыскателя. Наряду с этим оценка доказательств дается исключительно судом.

Из всего вышеперечисленного приходим к выводу, что замена правопреемника, осуществляемая единолично судебным исполнителем, противоречит действующим нормам и является незаконной.