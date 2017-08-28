Aston Martin сообщает о рекордной прибыли в первой половине 2017 года
28 августа 2017, 13:30
Британская компания Aston Martin опубликовала официальные данные о своей прибыли по итогам первого полугодия 2017 года.
Как сообщает пресс-служба премиального британского производителя, доходы компании по итогам первых шести месяцев 2017 года составили 410,4 млн. фунтов стерлингов, тогда как в первом полугодии 2016 года этот показатель составлял 211,8 млн. фунтов стерлингов.
Представители компании отмечают, что улучшающие показатели объёмов продаж и значительное увеличение прибыли отражают стремительно растущий спрос на новое спортивное купе Aston Martin DB11, а также на специальные автомобили, которые производятся ограниченным тиражом.
Согласно данным производителя, по итогам первых шести месяцев 2017 года по всему миру было продано 2 439 новых автомобилей марки Aston Martin, что, в свою очередь, на 67% больше, чем годом ранее. При этом, как рассказали в компании, заказы продолжают расти в Великобритании, континентальной Европе, Америке и Китае.
Наши европейские коллеги отмечают, что средняя цена продажи за модель Aston Martin, за исключением специальных выпусков, также выросла на 25% до 149 000 фунтов стерлингов, главным образом за счет невероятного спроса на купе Aston Martin DB11.
Via livecars
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