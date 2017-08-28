Пострадавший в авиакатастрофе под Балхашом переведен из реанимации

Пострадавший при падении самолета в Алматинской области чувствует себя лучше, рассказал рассказал Sputnik Казахстан и.о. заместителя главного врача по хирургии городской клинической больницы №7 Камбар Байжигитов.





Сегодня консилиумом было принято решение о переводе Орынгали Зикирбаева из реанимации.





"Больной с 25 августа по сегодняшний день находился в отделении реанимации. Он в сознании. Состояние на сегодняшний день оценивается как стабильное, средней тяжести с улучшением. Консилиумом решено перевести больного в профильное отделение сочетанной травмы. Сейчас он находится там", — рассказал Байжигитов.





Пациента доставили с места падения самолета в Балхашском районе Алматинской области в городскую больницу в минувшую пятницу. Тогда его состояние врачи оценивали как тяжелое: пассажир получил множественные травмы: кроме ушибов и ссадин, перелом костей таза, переломы поперечных отростков позвонков.





Легкомоторный самолет модели МAULE М-7-260С производства США упал 25 августа на территории Балхашского района, в 20 километрах от села Жидели Алматинской области. В авиакатастрофе погиб пилот — 63-летний Анатолий Меньшиков.





По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК проводится расследование.





Это уже третий случай падения легкомоторных самолетов в Алматинской области за месяц. Всего в трех авиакатастрофах погибли пять человек.





28 июля утром в десяти километрах севернее Жаркента Алматинской области рухнул и загорелся кукурузник ЯК-12. Самолет принадлежал авиакомпании "КАЗАВИА". На борту находились два человека: пилот Хамит Акбергенов, 1963 года рождения, и глава крестьянского хозяйства "Аршидинов" Масимжан Масимов, 1978 года рождения. Оба погибли. Воздушное судно выполняло обработку кукурузных полей от вредителей.





Утром 10 августа во время выполнения учебно-тренировочного задания упал самолет Тecnam-P 2002: погибли пилот-инструктор и курсант. Крушение произошло рядом с аэродромом "Азем", который находится в 43 километрах от Алматы. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Департамент расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию РК начал расследование. Позже выяснилось, что Айдар Абишев — внук известного в Казахстане пилота Макаша Абишева, отец Айдара также является летчиком. Второй погибший — инструктор Сергей Курченко — приехал в Казахстан из Киева.



