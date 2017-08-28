Асылбек Избаиров: Я боюсь политизации религии

На сегодняшний день, проблема борьбы с терроризмом и радикальным экстремизмом является ключевым аспектом решения во всем мире. Какие меры безопасности предусматриваются в Казахстане и почему это так важно, рассказал казахстанский религиовед, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров, передает передает Zakon.kz





Как Вы считаете, какие меры были бы действительно эффективны для ориентации нашей молодежи к достоверному толкованию норм религии?





- Во-первых, мы должны воспитать своих духовных авторитетов, чтобы наша молодежь не искала ответы у зарубежных ученых. Авторитет традиционного ислама связан с авторитетом духовных лиц. Когда эти люди начнут трактовать ислам так, как предполагает местная специфика, тогда молодежь будет следовать за этими людьми.





Что вы думаете о поправках в законодательстве о религии: регулирование в получение духовного образования за рубежом; участие госслужащих в религиозной деятельности; запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах; заключение брака по религиозным обрядам?





- Попытка принять данные законопроекты обусловлена рядом фактов. В основном это события, происходящие на ближнем Востоке, рост экстремизма и терроризма в мире, события в Европе. Государство в усилении религиозности видит определенную угрозу. Мы должны понимать, что религиозная сфера очень специфична и любое некорректное толкование либо обращение с ней может привести к плачевным итогам. На сегодняшний день больше всего меня волнует проблема политизации самой религии. Данная проблема может привести к глобальным последствиям на уровне усиления конфликтного потенциала в обществе. Поэтому, мы должны быть очень аккуратны. Те же журналисты допускают серьезную ошибку, повествуя о том, что в законопроекте предусматривается запрет на хиджаб. В свою очередь государственные органы ответили, что запрета на ношение хиджаба нет. Есть запрет на одеяния, препятствующие распознаванию лица в общественных местах. В законопроекте внешний облик мусульманина выразился в таких вещах как черные одеяния, закрытое лицо в целях общественной необходимости для распознавания лица и национальной безопасности. Подчеркивался этот аспект. Заметьте, не религиозный аспект.





Кроме того, в интернете бурно обсуждалась тема касательно вакцинации в исламе. Я считаю, здесь также нужно убрать религиозный аспект, потому что многие люди не принимают прививки и вакцины не только по религиозной составляющей. Ни в одном хадисе, ни в одном материале священных текстов нет подтверждения о запрете вакцины. Мы должны не допускать поводов для политизации религии. Я боюсь о том, что если завтра журналисты будут некорректно толковать о таких понятиях как ношение хиджаба, прививки в исламе, то для зарубежных радикалов в дальнейшем данная дезинформация послужит инструментарием и мотивацией для разжигания межконфессиональной розни. Они не будут говорить о том, что в Казахстане запрещают хиджабы, они будут говорить обобщенно «в Казахстане запрещают мусульманскую одежду». Именно поэтому, хочу еще раз повториться, нужно отходить от религиозных аспектов.





Неоднократно поднимался вопрос о легализации проповеднической деятельности салафистских групп в стране. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли запретить их деятельность в стране? Каковы могут последствия запрета салафизма?





Салафизм это абстрактное являние, в науке нет точного определения этого понятия. Так как мы демократическое государство и у нас открытые границы, идеология салафизма так или иначе проникла бы к нам. Но дело не в этом. Вопрос в том, на сколько мы - граждане Казахстана готовы защищаться и опровергать данную идеологию. Для этого у нас должны быть сильные устои. Я был противником запрета салафизма, так как неоднократно уже говорил что это является лишним поводом для усиления терроризма и экстремизма. У нас имеются определенные ограничения без запрета. Так или иначе с 2015 года, по моим исследованиям, рост салафизма не наблюдается.





- Как вы можете прокомментировать работу нашего государства в борьбе с экстремизмом и терроризмом? Какие меры принимает государство для решения существующих проблем? Каковы прогнозы на будущее?





- Я поддерживаю государство, говоря о том, что граждане Казахстана должны получать образование у себя на родине. Поэтому, я считаю, нам нужно создавать свое мощное духовно-образовательное учреждение для того чтобы жители Казахстана могли проходить обучение не покидая свою страну. В этом случае, предполагается комплекс мер такие как профилактика, дерадикализация. К примеру, для общественной профилактики работают имамы, различные разъяснительные группы, но для того чтобы разъяснить более специфичные направления Ислама и проводить у нас дерадикализацию нужны узкопрофильные теологи. Поэтому, в будущем, через создание своих духовно-образовательных центров и воспитания духовных авторитетов мы сможем наладить сегодняшнюю ситуацию.



