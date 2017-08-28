В ВКО мужчина утонул, нырнув за телефоном
28 августа 2017, 13:48
Его затянуло под теплоход.
В селе Долонь береговой рабочий утонул, нырнув за выпавшим в воду телефоном, сообщает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС Семея.
Трагедия произошла 24 августа вечером. 53-летний мужчина выронил свой телефон в реку. Чтобы найти аппарат, нырнул в воду — и уже не выплыл. Мужчину тут же затянуло под теплоход.
К месту происшествия выехали спасатели, однако из-за темноты они не смогли вести поисковые работы. Следующими утром труп нашли под теплоходом на глубине двух с половиной метров.
Фото: 1Ul.Ru
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