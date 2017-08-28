Назначены прокуроры в ряде областей Казахстана

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Атырауской областях сменились прокуроры, передает передает Zakon.kz





"С согласия Главы государства приказом Генерального Прокурора Жакипа Асанова от 28 августа 2017 года назначены прокуроры ряда областей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook





Так, прокурором Восточно-Казахстанской области назначен Кусаин Абзалбекович Игембаев.





На этом посту Кусаин Игембаев сменил Багбана Таимбетова, который занимал эту должность с 2012 года.





Кусаин Игембаев родился в 1962 году, уроженец Карагандинской области. Закончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова.





В разное время занимал должности старшего следователя прокуратуры г.Балхаш Джезказганской области, старшего помощника Балхашского природоохранного прокурора, заместителя прокурора г.Балхаш, прокурора Жанааркинского, Бухар-Жырауского районов, г.Темиртау Карагандинской области, первого заместителя прокурора Карагандинской области, заместителя, первого заместителя Главного военного прокурора.





С 2015 года - начальник Департамента по надзору за законностью уголовного преследования (первая служба) Генеральной прокуратуры.





Прокурором Карагандинской области назначен Марат Исламханович Сексембаев.





На этом посту Марат Сексембаев сменил Ибырая Ашимхановича Тлеугалеева, который занимал эту должность с 2016 года.





Марат Сексембаев уроженец г. Аркалыка Тургайской области, родился в 1979 году. Закончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова.





В разное время занимал должности в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. В 2014-2016 годах работал в должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.





С 2016 года и до момента назначения занимал должность начальника Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры.





Прокурором Костанайской области назначен Тимур Каирбекович Сулейменов.





На этом посту Тимур Сулейменов сменил Марата Жолмагамбетовича Кайбжанова, который занимал эту должность с 2012 года.





Тимур Сулейменов родился в 1975 году в городе Куйбышев Новосибирской области Российской Федерации. В 1997 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби.





Занимал различные должности в органах прокуратуры г. Алматы, в т.ч. заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы.





С 2013 года занимал должность первого заместителя прокурора города Астаны.





Прокурором Актюбинской области назначен Марат Жолмагамбетович Кайбжанов.





На этом посту Марат Кайбжанов сменил Нургалыма Мажитовича Абдирова, который занимал эту должность с 2012 года.





Кайбжанов М.Ж., родился в 1965 году в Костанайской области. Окончил Свердловский юридический институт им.Р.А.Руденко.





Занимал руководящие должности - заместителя прокурора г.Костанай, прокурора Костанайского и Мендыкаринского районов, г.Лисаковск Костанайской области, начальника управления Департамента Генеральной прокуратуры, заместителя начальника, начальника Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





С 2012 года занимал должность прокурора Костанайской области.





Прокурором Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Мажитович Абдиров.





На этом посту Нургалым Абдиров сменил Ибраһим Әлжанұлы Иманова, который занимал эту должность с 2012 года.





Абдиров Н.М., родился в 1967 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности «правоведение».





В разное время занимал должности прокурора отдела, следователя прокуратуры, заместителя прокурора г. Темиртау, прокурора Шетского района Карагандинской области. Руководил Отделом, Управлением, а затем Департаментом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.





С 2012 года занимал должность прокурора Актюбинской области.





Прокурором Жамбылской области назначен Ибраһим Әлжанұлы Иманов.





На этом посту Ибраһим Иманов сменил Ерната Мухаметкалиевича Сыбанкулова, который занимал эту должность с 2012 года.





Иманов И.М., родился в 1959 году в Чимкентской области. Окончил Казахский политехнический институт им.В.И.Ленина по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых», Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова по специальности «правоведение».





Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. на руководящих должностях. Занимал должности прокурора г.Экибастуз, Качирского района Павлодарской области, заместителя прокуроров Павлодарской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей.





С 2012 года занимал должность прокурора Южно-Казахстанской области.





Прокурором Атырауской области назначен Ернат Мухаметкалиевич Сыбанкулов.





На этом посту Ернат Сыбанкулов сменил Галымжана Исатаевича Тогизбаева, который занимал эту должность с 2012 года.





Сыбанкулов Е.М., родился в 1973 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «правоведение».





Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Московского и Медеуского районов г.Алматы, заместителя прокуроров Турксибского, Медеуского районов г.Алматы, прокурора Енбекшиказахского, Алмалинского, Медеуского районов г. Алматы, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Алматинской области.





С 2012 года занимал должность прокурора Жамбылской области.



