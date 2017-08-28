Manhart добавит прыти новому BMW M5

В настоящий момент модернизированный «заряженный» седан BMW M5 by Manhart известен как MH5 800 Concept/MH5 700 Concept. Судя по представленной фотографии, высокопроизводительный автомобиль получит затемнённую радиаторную решётку, вентилируемый карбоновый капот и уникальные колёсные диски.

Помимо этого, модернизированный баварский супер-седан получит пересмотренный аэродинамический обвес, уникальную окраску кузова и отличительные логотипы фирмы Manhart Performance.

В компании отказались рассекречивать какие-либо подробные данные о программе модернизации. Однако, судя по названию MH5 800 Concept, «заряженный» седан получит доработанный двигатель 4.4 M TwinPower Turbo V8, отдачу которого увеличат до 800 или 750 лошадиных сил.





Напомним, «заряженный» седан BMW M5 нового поколения F90 в стоковом исполнении обладает мощностью в 600 сил. Таким образом, автомобиль станет на 200 «лошадей» мощнее, что обещает внушительную прибавку динамических характеристик.





В стандартном исполнении долгожданная баварская новинка способна ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды, и достигать максимальной скорости 305 километров в час. Насколько быстрым окажется модернизированный автомобиль BMW M5 by Manhart, можно только гадать.