Manhart добавит прыти новому BMW M5
28 августа 2017, 14:08
Известное ателье Manhart Performance официально анонсировало программу модернизации для «заряженного» седана BMW M5 нового поколения.
В настоящий момент модернизированный «заряженный» седан BMW M5 by Manhart известен как MH5 800 Concept/MH5 700 Concept. Судя по представленной фотографии, высокопроизводительный автомобиль получит затемнённую радиаторную решётку, вентилируемый карбоновый капот и уникальные колёсные диски.
Помимо этого, модернизированный баварский супер-седан получит пересмотренный аэродинамический обвес, уникальную окраску кузова и отличительные логотипы фирмы Manhart Performance.
В компании отказались рассекречивать какие-либо подробные данные о программе модернизации. Однако, судя по названию MH5 800 Concept, «заряженный» седан получит доработанный двигатель 4.4 M TwinPower Turbo V8, отдачу которого увеличат до 800 или 750 лошадиных сил.
Напомним, «заряженный» седан BMW M5 нового поколения F90 в стоковом исполнении обладает мощностью в 600 сил. Таким образом, автомобиль станет на 200 «лошадей» мощнее, что обещает внушительную прибавку динамических характеристик.
В стандартном исполнении долгожданная баварская новинка способна ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды, и достигать максимальной скорости 305 километров в час. Насколько быстрым окажется модернизированный автомобиль BMW M5 by Manhart, можно только гадать.
Via livecars
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