Армия Ливана объявила о перемирии с «Исламским государством»
28 августа 2017, 14:10
Режим вступил в силу в воскресенье, 27 августа.
Армия Ливана объявила о прекращении огня против боевиков террористической группировки «Исламское государство» на границе с Сирией, сообщает агентство Reuters, передает ca-news.org.
По его данным, режим вступил в силу в воскресенье, 27 августа.
Цель данного шага — «проложить путь к финальной стадии переговоров» для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.
Как уточняет агентство, информацию о вступлении в силу режима прекращения огня подтвердили также СМИ, связанные с группировкой «Хезболла». При этом подчеркивается, что договоренность о перемирии была достигнута при «полном согласии сторон».
Фото с сайта akipress.org
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