Армия Ливана объявила о перемирии с «Исламским государством»

Режим вступил в силу в воскресенье, 27 августа.

Армия Ливана объявила о прекращении огня против боевиков террористической группировки «Исламское государство» на границе с Сирией, сообщает агентство Reuters, передает передает ca-news.org





По его данным, режим вступил в силу в воскресенье, 27 августа.





Цель данного шага — «проложить путь к финальной стадии переговоров» для освобождения девяти ливанских военных, попавших в плен ИГ в 2014 году.





Как уточняет агентство, информацию о вступлении в силу режима прекращения огня подтвердили также СМИ, связанные с группировкой «Хезболла». При этом подчеркивается, что договоренность о перемирии была достигнута при «полном согласии сторон».



