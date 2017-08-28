Подготовка дела к судебному разбирательству

Подготовка дела к судебному разбирательству — обязательная стадия гражданского процесса, представляющая собой совокупность процессуальных действий судьи, сторон и других лиц, участвующих в деле, которые должны быть выполнены в установленные законом сроки и имеют своей целью обеспечение правильного, своевременного рассмотрения дела и экономию процесса. Самостоятельность подготовки дела к судебному разбирательству как стадии гражданского процесса всегда подвергалась сомнению.

В послании Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» указано на необходимость повышения качества отправления правосудия. «Равенство перед законом должно стать реальной основой правопорядка. Судебная система должна стать на практике прозрачной и доступной, просто и быстро решать все споры. Надо поднять качество работы всей правоохранительной системы». Так, подготовка дела к судебному разбирательству стало обязательной процедурой перед главным судебным разбирательством, целью которой является минимализировать волокиту рассмотрения и обеспечения объективного разрешения всех ходатайств сторон и участников процесса до начала судебного заседания.

Подготовка дела осуществляется её субъектами — судьей, , сторонами, другими лицами, участвующими в деле.

Признаками подготовки гражданских дел к судебному разбирательству, как стадии гражданского процесса являются: наличие основной (самостоятельной) цели — обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. Это самостоятельная цель для совокупности действий, образующих стадию, несмотря на то, что эта цель связана с судебным разбирательством как с основной стадией процесса. С достижением этой цели стадия подготовки дела считается оконченной.

В целях реализации перечисленных в части второй статьи 163 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее по тексту - ГПК) задач по подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан еще при принятии заявлений в производство суда неукоснительно соблюдать требования статей 148 и 149 ГПК об обосновании подаваемых в суд заявлений доказательствами.

В соответствии с положением закона судья обязан по каждому делу в том числе и по делам, поступившим по подсудности из других судов, а также при переходе из упрощенного (письменного) производства к рассмотрению дела по правилам искового производства в общем порядке или отмены в соответствии с частью второй статьи 147 ГПК решения суда, вынесенного в порядке упрощенного (письменного) производства, вынести определение о подготовке дела к судебному разбирательству с указанием в нем конкретных сроков и действий, которые с учетом категории спора являются необходимыми для своевременного и правильного разрешения спора в судебном заседании.

Такое определение должно быть вынесено и в том случае, когда ранее вынесенный по делу судебный акт отменен в апелляционном или кассационном порядке с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

После вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству судья обязывает ответчика представить в установленный срок письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы. Отзыв должен быть подписан уполномоченным лицом и представлен в суд в подлиннике и копиях по числу лиц, участвующих в деле, в установленный срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания и соответствовать требованиям статьи 166 ГПК. Суд разъясняет сторонам право на заключение мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры, так же принимает от ответчика встречное исковое заявление для совместного рассмотрения в одном производстве с заявлением истца, если встречный иск отвечает требованиям ГПК.

На основании представленных сторонами письменных документов судья устанавливает фактические обстоятельства по делу.

По результатам подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии с требованиями ГПК проводится предварительное судебное заседание. В случае признания дела недостаточно подготовленным к судебному разбирательству, судья выясняет у сторон о наличии дополнительных доказательств в обоснование или опровержение заявленных требований, разъясняет право на заявление ходатайства об оказании содействия в истребовании доказательств, устанавливает сроки для осуществления таких действий, продлевает срок подготовки дела к судебному разбирательству при наличии оснований, установленных ГПК.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд вправе вынести определение о назначении экспертизы и соверщать иные исчерпывающие действия до назначения судебного заседания.

Из вышеперечисленнного можно увидеть, подготовка к судебному разбирательству, как обязательная процедура будет способствовать, в том числе и упрощению гражданского судопроизводства и своевременному рассмотрению дел.

Главный специалист Бостандыкского районного суда г.Алматы -Абделдинов Елдос.