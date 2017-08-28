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Молочный пояс создают вокруг Павлодара

28 августа 2017, 14:30

На сегодняшний день в регионе действует около 30 средних и крупных молочно-товарных ферм.

В Павлодарской области решили сделать акцент на создании молочно-товарных ферм и сельских потребительских кооперативов по заготовке молока, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На сегодняшний день в регионе действует около 30 средних и крупных молочно-товарных ферм. Кроме того, в этом году планируется строительство и расширение еще 6 МТФ, а на 2018-2019 годы есть заявка на сооружение еще 12 объектов.


- За счет государственной поддержки заниматься молоком стало выгодно, об этом говорит хотя бы то, что наши 17 молокоприемных предприятий уже загружены на 82% и при этом продолжают инвестировать в увеличение производительности и переработки молока, - говорит заместитель акима Павлодарской области Бауржан Касенов. – Сегодня АО «Аграрная кредитная корпорация» специально для молочно-товарных ферм предлагает кредитование до 10 лет под 5,5% годовых.


Документы для получения займа уже подали представители крестьянского хозяйства «Астык ПВ», работающее в Качирском районе. В данный момент предприятие возводит молочно-товарную ферму на 600 голов, а также запустило орошение на 700 гектар и строит овощехранилище мощностью 5 тысяч тонн. Общая стоимость проекта составляет около 2 миллиардов тенге. Запустить ферму представители хозяйства, которые сейчас занимаются подготовкой кормовой базы, засеяли многолетнюю люцерну и кукурузу на зерно и силос, планируют осенью 2018 года.


Если говорить о сельских потребительских кооперативах, то они тоже получают необходимую помощь. Закупая молоко в подворьях, за каждый литр государство выплачивает СПК 10 тенге субсидий. Итого сегодня только 3 кооператива в Павлодарской области получили почти 2 миллиона тенге субсидий.

Адиль Аскеров

Фото Кристины Кохно


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