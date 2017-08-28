Сегодня начался официальный визит в Казахстан Председателя Верховного Суда Грузии

Сегодня начался официальный визит в Казахстан Председателя Верховного Суда Грузии госпожи Нино Гвенетадзе во главе делегации судей. Мероприятие проводится по личному приглашению К.Мами, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда РК.

В рамках визита состоялась двухсторонняя встреча с главой высшего судебного органа Республики Казахстан. Приветствуя зарубежного гостя К.Мами, поблагодарил за теплый прием во время недавнего визита в Грузию Делегации по правовым вопросам в рамках работы по реформированию уголовного процесса. Было особо отмечено, что это первое посещение госпожи Нино Гвенетадзе Казахстана, в рамках которого у нее будет прекрасная возможность ознакомиться с г.Астаной и посетить выставку ЭКСПО - 2017.

В ходе беседы Председатель Верховного Суда Казахстана подчеркнул, что приезд делегации Грузии состоялся в канун большого государственного праздника Дня Конституции. «Принимая участие в ежегодных конституционных чтениях, Вы сможете из первых уст, услышать о результатах больших преобразований, которые произошли во всех сферах общественной жизни Казахстана», - сказал он. Также зарубежные гости были проинформированы о последней конституционной реформе Основного закона страны, значительно укрепившей правовые, организационные и материально-финансовые гарантии судебной системы.

К.Мами рассказал, что учитывая проявленный интерес с грузинской стороны в программу визита включена встреча с председателем Специализированной коллегии Верховного Суда, а также посещение Ситуационного центра Верховного Суда и суда г.Астаны для ознакомления с работой электронного правосудия. Было подчеркнуто, что в настоящее время проводится большая работа по улучшению администрирования судов. Это вопросы бюджета, профессиональной карьеры судей, судебного образования, информационных технологий и др. Для этого активно изучается передовой зарубежный опыт, в том числе наработки Грузии, привлекаются НПО и партнеры из числа международных организаций. Состоялся оживленный обмен мнениями по вопросам работы судов двух стран.

В заключении беседы стороны высказали заинтересованность в углублении сотрудничества между судебными системами Казахстана и Грузии.

Далее прошла встреча зарубежной делегации с судьями Верховного Суда Казахстана и руководством Академии правосудия, в ходе которой госпожа Нино Гвенетадзе рассказала о последних изменениях в работе судов Грузии.

В рамках визита также запланированы встречи с Председателем Конституционного Совета И.Роговым, Генеральным Прокурором Ж.Асановым, Председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции К.Кожамжаровым.

Кроме того, Председатель Верховного Суда Грузии примет участие в работе Международной конференции «Конституция и модернизация общества и государства», а также посетит Специализированную международную выставку ЭКСПО - 2017.