Четырехколесная эмиграция: куда смещается автомобильный центр

Американский Ford и китайский Zotye Auto договорились о создании нового совместного предприятия. Задача – разработать и произвести на территории КНР электромобиль. Питер Флит, топ менеджер, представляющий американскую сторону, на подписании контракта заявил, что «Электрокары - это будущее китайской автомобильной промышленности и Ford намерен стать лидером в этой отрасли». К данному моменту Ford уже вложил в производство электромобилей 4,5 миллиарда долларов, и в ближайшие пять лет собирается выпустить 13 новых моделей гибридов и полностью электрических автомобилей, включая компактный внедорожник с запасом хода в 500 километров.





Тем временем, с другой стороны света, заместителю премьер-министра Белоруссии Владимиру Семашко местным объединенным институтом машиностроения академии наук был представлен «первый полностью разработанный в стране электромобиль». Правда, экспериментальный образец был создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. Пока на одной зарядке машина может проехать около 150 км, но как сказал высокопоставленный чиновник, что ему пообещали, что и мощность, и дальность хода будет расти.





Буквально вчера, Beijing Auto показал компактный городской электромобиль ArcFox Lite. Его вес немногим превышает 700 кг, дальность хода 200 км. В продажу поступит через пару месяцев. По виду он сильно напоминает Smart, но имеет куда более прогрессивный и яркий дизайн. А чуть ранее группа Volkswagen и компания JAC подписали меморандум о долгосрочном партнёрстве в разработке и строительству электромобилей. Уже в ближайшее время в Китае начнется строительство совместных мощностей. Автомобили на новой энергии, по мнению партнеров, должны стать новым драйвером развития конгломерата.





PSA Peugeot Citroën и Dongfeng Motor Corporation в 2019 году представят электромобили и гибриды, которые будут сконструированы на базе двух платформ для кроссоверов, седанов и “городских” автомобилей. Они станут поворотливее, удобнее и комфортнее всех предыдущих моделей. При этом заканчивает строительство нового завода в городе Чэнду. Благодаря чему, суммарная мощность заводов объединённой корпорации превысит миллион в год.





Есть новости и со знаком минус. Hyundai - один из мировых лидеров отрасли пока не готов производить электрокары в России. При этом в Корее работа над новыми прототипами и серийными образцами идут полным ходом. В компании считают, что в ближайшие пару лет они не будут интересны здесь с точки зрения продаж и это, несмотря на позицию компании, что спрос на "зеленый" транспорт растет в мире, а значит он будет расти и в России. И это при том, рынок этот один из самых быстрорастущих.





Важно отметить, что корейцы не раз ошибались в своих прогнозах и им приходилось навёрстывать упущенное. Крупнейшие корпорации Южной Кореи зря недооценили производственные и интеллектуальные возможности Китая и пропустили прорыв таких гигантов, как Xiomi, Meizu и Huavei, как, впрочем, и многих других производителей электроники и софта.





Возвращаясь к теме России в автомобилестроении, то это не первая новость, когда мировые автогиганты не хотят размещать там новые производства. Многие это связывают с возможным выкатыванием страны из глобального мира. Изоляционизм и протекционистские меры, направленные на сохранение собственной автомобильной промышленности, еще больше отдаляют Россию от доступа к мировым разработкам в этой области, включая технологический разворот к электротранспорту.





Это всего лишь краткий обзор новостей автомобилестроительной отрасли за пару недель. Большая часть сообщений связана с электромобилями. Более того, мировой автопром уже более сем на половину принадлежит Китаю, во всяком случае с точки зрения массовости производства. Скоро большую часть популярных марок, произведенных в разных частях света, по сути, нужно будет называть китайскими. При этом сам автопром поднебесной, впитывая технологии и знания, растет чрезвычайно быстрыми темпами и с точки зрения качества отделки салона, деталей кузова и с точки зрения технических характеристик авто в целом.





Смотрите, Fiat Chrysler Automobiles продает Jeep китайскому автоконцерну Great Wall Motor. Если переговоры пройдут успешно, то самая известная марка внедорожников будет принадлежать бизнесменам из поднебесной. Впрочем, это не первая большая сделка. Volvo, символ надежности и европейского качества в 2010 году был куплен Geely Automobile Holdings Limited, имеющей сегодня заводы по всему мира, включая нашего партнера по ЕАЭС – Беларусь.





Очень важно оценить перелом, который происходит в автопроме. Автомобили поколения двадцатых готов двадцать первого века станут не продуктом тяжелого машиностроения, а частью электронной промышленности. По сути, электромобили, это гаджеты. Инженеры стремятся сделать все электрическим, исключив механику вообще. Исходя из положения на рынках новых технологи у китайцев сейчас самые большие шансы занять эту нишу целиком. Они с удивительной легкостью за три-пять лет изменили отношение к китайским продуктам. По сути, благодаря китайцам появилось такое понятие, как фаблет. Именно они вывели на рынок безрамочные телефоны, а также телефоны без привычных динамиков. Именно поднебесная сегодня формирует моду практически на все электронные устройства, включая телевизоры. Так что, возможно, именно судьба уготовила для китайцев шанс перевернуть судьбу машиностроения.





Эксперты говорят, что в ближайшее время произойдет разворот на 180 градусов. Рынок требует технологий, и они идут и вот уже говорят, что сам автомобиль будет себя заряжать и все внешние детали авто будут покрыты сверхтонкими солнечными батареями, которые и будут служить источниками зарядки. Параллельно, Nissan продал фонду GSR Capital, производственные мощности для сборки литиево-ионных батарей. Фонд прописан в КНР. Инвесторы уже сейчас планируют расширение существующих производственных мощностей в США, Великобритании и Японии, а также создание новых объектов в Китае и Европе, включая большую научную базу.





Мир готовится к этим переменам. Даже Россия преуспела в традиционном для себя направлении заправки авто. В Рязани начинают выпускать свои станции быстрой зарядки электромобилей. Отечественная разработка - станции постоянного тока ФОРА, заряжают аккумулятор электромобиля примерно в 10 раз быстрее станций переменного тока. В среднем за 45 минут, в зависимости от объема аккумуляторов. Mitsubishi i-MIEV, NISSAN Leaf и Tesla пережили зарядку прошли успешно. Проект национальной сети заправочных станций готов.





Для производства автомобилей в Казахстане есть множество возможностей, вся таблица Менделеева, включая все необходимые элементы для строительства батарей, свободные мощности и конечно руки. Есть смысл предложить китайским инвесторам смело заходить к нам со своими проектами, иначе мы снова будем покупать иностранные автомобили у соседей, которые предоставили им лучшие условия. Главное, чтобы размещали производства не шрота с тридцатилетней историей, а самое новое и самое последнее. Да, у нас есть те, кто сотрудничает, даже те, кто готовится создать совместные предприятия, но, если не справятся наши, пусть строят сами. Так мы не окажемся снова в хвосте истории.















