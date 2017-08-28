Ж.Туймебаев поздравил южноказахстанцев с Днем Конституции

Сегодня в городе Шымкент в областном русском драматическом театре прошло торжественное мероприятие «Айбары асқақ - Ата заң», посвященное празднованию Дня Конституции Республики Казахстан, передает п ресс-служба акима ЮКО.

Приняв участие в праздничном мероприятии, аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев поздравил всех присутствующих с праздником, и наградил 15 граждан грамотами и благодарственными письмами акима области.

В своем поздравительном слове глава региона отметил, что Конституция – символ единства и сплоченности нашего народа, а также является гарантией нашей Независимости.

Праздничное мероприятие продолжилось театральным представлением «Ата Заң – азаттықтың айғағы, тәуелсіздіктің тұғыры», композицией «Тәуелсіздік таңы», хореографическим спектаклем «Бақытты ел – Бақытты отбасы», патриотическим парадом «Қуатты Армия - Қуатты Қазақстан», а также музыкальной концертной программой.

Стоит отметить, что в этом году исполнилось 22 года со дня принятия Конституции, которая определила правовой фундамент нашего молодого государства.

Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998 и 2007 годов).





Конституция, как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).





Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По признанию Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в Казахстане самое главное — право выбора.





В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан является унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.