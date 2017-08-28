Ж.Туймебаев поздравил южноказахстанцев с Днем Конституции
28 августа 2017, 14:26
В этом году исполнилось 22 года со дня принятия Конституции,
Сегодня в городе Шымкент в областном русском драматическом театре прошло торжественное мероприятие «Айбары асқақ - Ата заң», посвященное празднованию Дня Конституции Республики Казахстан, передает пресс-служба акима ЮКО.
Приняв участие в праздничном мероприятии, аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев поздравил всех присутствующих с праздником, и наградил 15 граждан грамотами и благодарственными письмами акима области.
В своем поздравительном слове глава региона отметил, что Конституция – символ единства и сплоченности нашего народа, а также является гарантией нашей Независимости.
«День Конституции — самый важный, самый главный праздник для всего народа Казахстана. Мы можем с уверенностью сказать, что наша страна динамично развивается на пути создания демократического общества равных прав и великих возможностей. И каждый из нас понимает, что эти достижения — плоды взвешенной и мудрой политики, проводимой Главой нашего государства. Искренне поздравляю всех вас с этим великим праздником!», - сказал Ж.Туймебаев.
Праздничное мероприятие продолжилось театральным представлением «Ата Заң – азаттықтың айғағы, тәуелсіздіктің тұғыры», композицией «Тәуелсіздік таңы», хореографическим спектаклем «Бақытты ел – Бақытты отбасы», патриотическим парадом «Қуатты Армия - Қуатты Қазақстан», а также музыкальной концертной программой.
Стоит отметить, что в этом году исполнилось 22 года со дня принятия Конституции, которая определила правовой фундамент нашего молодого государства.
Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998 и 2007 годов).
Конституция, как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).
Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По признанию Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в Казахстане самое главное — право выбора.
В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая 2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме государственного устройства Казахстан является унитарным государством с президентско-парламентской формой правления.
В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.
Фото: Кайсар Шерим
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