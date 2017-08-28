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Hyundai представил новый серийный седан Reina

28 августа 2017, 14:37

На проходящем автосалоне в китайском городе Чэнду южнокорейская компания Hyundai официально презентовала серийную версию нового бюджетного седана Reina.

Напомним, впервые концепт нового компактного седана Hyundai Reina компания представила в начале лета текущего года. Как сообщалось ранее, новинка построена на базе хорошо известной модели Hyundai Verna/Solaris прошлого поколения.

Однако седан получил оригинальный дизайн и набор современный функции. Габаритные размеры нового седана Hyundai Reina: длина — 4 300 мм, ширина — 1 705 мм, высота — 1 460 мм. Расстояние между осями — 2 570 мм.



Для нового компактного седана Hyundai Reina предусмотрены 14-дюймовые колёсные диски. Объём багажного отделения составляет 475 литров. Как отмечают наши китайские коллеги, снаряжённая масса автомобиля в базовой версии составляет порядка 990 килограмм.

В салоне нового бюджетного седана Hyundai Reina можно обнаружить информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым монитором (опция), которая поддерживает Apple CarPlay. Также имеется функция беспроводной зарядки мобильных устройств, кондиционер, камера заднего вида и многое другое.



На рынке Поднебесной новый компактный седан Hyundai Reina можно будет купить с безальтернативным 1,4-литровым атмосферным двигателем, который способен генерировать 95 лошадиных сил. В качестве трансмиссии клиенты смогут выбрать «механику» или «автомат».

Любопытен тот факт, что для такой простенькой машины компания анонсировала систему Старт/Стоп. Заявленный расход топлива — 5,0 – 5,5 литра на каждую сотню пути (в зависимости от трансмиссии). Максимальная скорость — 175 километров в час.



Официальные цены новинки ещё не озвучены. Предположительно, купить седан Hyundai Reina можно будет по цене от 50 000 до 80 000 юаней.


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