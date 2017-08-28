В Казахстане запатентовано более двух тысяч "зеленых" технологий

В мире будет снижаться потребление традиционных источников энергии. Так роль возобновляемых источников будет возрастать.

Более двух тысяч "зеленых" технологий запатентовано в Казахстане. Из них больше половины имеют отношение к природоохранным технологиям. Об этом в ходе одиннадцатой двухдневной конференции "Энергия Будущего" сообщила директор департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК Наталья Пан, передает передает BNews.kz





11-ая серия форума "Энергия будущего" в рамках ЭКСПО-2017 собрала в столице представителей правительства, чиновников и ключевых игроков промышленности. В рамках форума участники обсудил актуальные вопросы экономики и политики в сфере защиты окружающей среды. В своей приветственной речи директор департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК Наталья Пан отметила, что на сегодня экономическое развитие страны невозможно без сохранения экосистемы. В этом смысле Казахстан прилагает существенные усилия для перехода на возобновляемые источники энергии и сокращение энергоемкости энергетических процессов.





"Хотелось бы отметить, что в рамках концепции по переходу к "зеленой" экономике мы с 2015 года применяем ускоренный режим экспертизы "зеленых" заявок. И на сегодня запатентовано 2593 "зеленых" технологии. Из них 2/3 имеют отношение к природоохранным технологиям, а 1/3 часть составляют технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии", - сказала Наталья Пан.





Как подчеркнула Наталья Пан, в мире будет снижаться потребление традиционных источников энергии. Так роль возобновляемых источников будет возрастать.





"На этом фоне законодательство нашей страны уже сейчас претерпевает изменения для развития и внедрения инновационных разработок в этой сфере. Так был принят закон о поддержке использовании ВИЭ. Внесены поправки в законодательные акты, направленные на увеличение конкурентоспособности данного сектора, идет разработка законопроекта по вопросам регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ. Принимаемые Казахстаном меры не ограничиваются только принятием законов. На выставке казахстанская сторона представила ряд изобретений и разработок, которые получили казахстанские патенты", - подчеркнул директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.





В свою очередь, участник форума, лауреат Нобелевской премии за работу в области изменения климата Мохан Мунасинге отметил, что климатические изменения сегодня являются глобальной угрозой, которые охватывают все страны мира.





"Неожиданные шоки, конфликты, которые произошли за последние десятилетия, ставят новые задачи. Климатические изменения являются абсолютно глобальной угрозой, которые охватывают все страны мира. И все заинтересованные стороны должны объединить свои усилия, чтобы принять необходимые решения", - сказал лауреат Нобелевской премии за работу в области изменения климата Мохан Мунасинге.



