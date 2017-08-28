Курсанты фронтовой и военно-транспортной авиации проходят летную практику

К полетам привлечены курсанты, обучающиеся по специальности фронтовая и военно-транспортная авиация.

На базе авиационного учебного центра в Астане курсанты 4 курса фронтовой и военно-транспортной авиации летного факультета Военного института Сил воздушной обороны ВС РК проходят летную практику.





К полетам привлечены курсанты, обучающиеся по специальности фронтовая и военно-транспортная авиация. После прохождения наземной подготовки и изучения характеристик самолета ТL-2000 будущие летчики сдадут зачеты и получат допуск к началу самостоятельных полетов.

Для проведения учебных занятий привлечены наиболее подготовленные опытные летчики-инструкторы, имеющие практический войсковой опыт.









- Ощущение полета несравнимо ни с чем, еще с детства я мечтал о небе и с нетерпением ждал начала летной практики. Сейчас я перешел к самостоятельным полетам и выполняю нормативы на «отлично», - поделился своими впечатлениями курсант Аскар Токтарбек.









Проведенные проверки перед самостоятельными полетами курсантов показали, что в целом будущие офицеры хорошо освоили технику пилотирования, психологически подготовлены.















