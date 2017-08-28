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Курсанты фронтовой и военно-транспортной авиации проходят летную практику

28 августа 2017, 14:53

К полетам привлечены курсанты, обучающиеся по специальности фронтовая и военно-транспортная авиация.

На базе авиационного учебного центра в Астане курсанты 4 курса фронтовой и военно-транспортной авиации летного факультета Военного института Сил воздушной обороны ВС РК проходят летную практику.

К полетам привлечены курсанты, обучающиеся по специальности фронтовая и военно-транспортная авиация. После прохождения наземной подготовки и изучения характеристик самолета ТL-2000 будущие летчики сдадут зачеты и получат допуск к началу самостоятельных полетов.
Для проведения учебных занятий привлечены наиболее подготовленные опытные летчики-инструкторы, имеющие практический войсковой опыт.



- Ощущение полета несравнимо ни с чем, еще с детства я мечтал о небе и с нетерпением ждал начала летной практики. Сейчас я перешел к самостоятельным полетам и выполняю нормативы на «отлично», - поделился своими впечатлениями курсант Аскар Токтарбек.



Проведенные проверки перед самостоятельными полетами курсантов показали, что в целом будущие офицеры хорошо освоили технику пилотирования, психологически подготовлены.





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