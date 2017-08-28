Мухтар Кул-Мухаммед: Необходимо приступить к реализации задач, поставленных Главой государства

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" во время поездки в Карагандинскую область смог убедиться в эффективности государственных капиталовложений.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» посетил Карагандинскую область с целью ознакомления с реализацией ключевых инициатив Президента по поддержке бизнеса, модернизации производств, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.





Мухтар Кул-Мухаммед побывал на территории транспортно-логистического центра ТОО "Ригер", завода по утилизации автомобилей ТОО "RecyclingCompany" и завода по изоляции труб ТОО "Изоплюс Центральная Азия". Данные предприятия появились в регионе благодаря Программе индустриально-инновационного развития и «Дорожной карте бизнеса-2020».





Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию государственных программ, нуротановцы осуществляют по прямому поручению Председателя партии, Президента РК Н.А. Назарбаева.





Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" во время поездки в Карагандинскую область смог убедиться в эффективности государственных капиталовложений.





Только за последние 2,5 года в рамках Карты индустриализации в регионе появилось 22 новых объекта на сумму 124,9 млрд тенге. Область продолжает оставаться в лидерах в обрабатывающей промышленности, обеспечивая 1/5 часть всего обрабатывающего сектора страны.





"Глава государства создал все необходимые условия для поступательного развития всей страны и каждого из нас. Разработана Стратегия «Казахстан – 2050», четко и ясно определен План нации «100 конкретных шагов», ежегодно выделяются триллионы тенге. Что теперь нам осталось? Только одно: засучив рукава, приступить к осуществлению этих задач. В Караганде мы реально можем видеть результаты успешной реализации поручений Президента, - подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.







