Пользователи сети перессорились из-за розового глобуса «для девочек»

Пользователь Twitter под ником @MrMoth опубликовал фото двух продающихся в магазине глобусов, один из которых был традиционно голубым, а другой — розовым,

Юзер также представил, о чем думали создатели таких глобусов.

Твит собрал более 12 тысяч ретвитов и почти 23 тысячи лайков.



You have to be fucking kidding me. pic.twitter.com/uJpAae0bf5 — Tho???? (@MrMoth) 26 августа 2017 г.

В комментариях многие заметили, что на товаре не указана половая принадлежность и автор снимка намеренно пытается устроить конфликт между мужчинами и женщинами. Другие начали активно спорить о том, должен ли глобус быть обязательно голубым. Некоторые привели в пример десятки различных глобусов, от черных до позолоченных.





Нашлись и те, кто начал фантазировать на тему того, по какой причине создатели товара выбрали розовый цвет. Некоторые юзеры предположили, что дизайнеры таким образом намекнули на смерть всего человечества и окрасили океаны в цвет крови.