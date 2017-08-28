Пользователи сети перессорились из-за розового глобуса «для девочек»
28 августа 2017, 15:07
В комментариях многие заметили, что на товаре не указана половая принадлежность и автор снимка намеренно пытается устроить конфликт между мужчинами и женщинами.
Пользователь Twitter под ником @MrMoth опубликовал фото двух продающихся в магазине глобусов, один из которых был традиционно голубым, а другой — розовым, пишет Lenta.ru.
Юзер также представил, о чем думали создатели таких глобусов.
По его мнению, маркетологам в голову пришла идея сделать вариант для девочек только из-за того, что голубой цвет ассоциируется с вещами для мальчиков.
Твит собрал более 12 тысяч ретвитов и почти 23 тысячи лайков.
You have to be fucking kidding me. pic.twitter.com/uJpAae0bf5— Tho???? (@MrMoth) 26 августа 2017 г.
В комментариях многие заметили, что на товаре не указана половая принадлежность и автор снимка намеренно пытается устроить конфликт между мужчинами и женщинами. Другие начали активно спорить о том, должен ли глобус быть обязательно голубым. Некоторые привели в пример десятки различных глобусов, от черных до позолоченных.
Нашлись и те, кто начал фантазировать на тему того, по какой причине создатели товара выбрали розовый цвет. Некоторые юзеры предположили, что дизайнеры таким образом намекнули на смерть всего человечества и окрасили океаны в цвет крови.
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