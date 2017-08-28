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Спортивный кроссовер VW T-Roc GTI: первые изображения

28 августа 2017, 15:07

Официальная премьера нового маленького кроссовера Volkswagen T-Roc вдохновила свободных дизайнеров

Цифровую визуализацию «подогретого» кросса VW T-Roc GTI (Grand Touring Injection) создала известная студия дизайна X-Tomi Design. Стоит ещё раз повторится, что в настоящий момент известно, что руководство немецкого бренда не планирует выпуск модели Volkswagen T-Roc GTI. Зато, у автомобиля должна появиться «заряженная» R-версия.

Гипотетическая спортивная производная нового маленького «проходимца» немецкого бренда могла получить 2,0-литровый силовой агрегат с наддувом, который использует модель Golf GTI. Этот моторчик способен генерировать порядка 245 сил.

В свою очередь, по слухам, поистине «заряженный» кросс Volkswagen T-Roc R будет оснащаться 310-сильным мотором. Этот агрегат знаком поклонникам бренда по «заряженной» модели Golf R.

Что касается представленной визуализации спортивного вседорожника VW T-Roc GTI. По мнению независимых дизайнеров, такой автомобиль получит традиционное «лечение», которые придаёт автомобилю более агрессивный внешний вид.


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