В Темиртау задержали пытавшегося унести терминал банка мужчину
28 августа 2017, 15:11
Полицейские вовремя оказались в районе места преступления.
Сотрудники темиртауской полиции поймали вора, который разбил витрину магазина и пытался унести терминал "Kaspi bank", передает Казинформ.
Полицейские вовремя оказались в районе места преступления. Не имея ориентировок и заявлений от администрации магазина и банка, сотрудники полиции задержали вора.
"Оперативно сотрудники полиции задержали плдозреваемого местного жителя. Преступление квалифицируется, как покушение на кражу. Между тем, заявлений ни от администрации магазина, ни от банка не поступало", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
Айжан Алданышева.
Фото: inform.kz.
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