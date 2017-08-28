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В Темиртау задержали пытавшегося унести терминал банка мужчину

28 августа 2017, 15:11

Полицейские вовремя оказались в районе места преступления.

Сотрудники темиртауской полиции поймали вора, который разбил витрину магазина и пытался унести терминал "Kaspi bank", передает Казинформ.

Полицейские вовремя оказались в районе места преступления. Не имея ориентировок и заявлений от администрации магазина и банка, сотрудники полиции задержали вора.

"Оперативно сотрудники полиции задержали плдозреваемого местного жителя. Преступление квалифицируется, как покушение на кражу. Между тем, заявлений ни от администрации магазина, ни от банка не поступало", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Айжан Алданышева.

Фото: inform.kz.

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