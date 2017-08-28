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В Индонезии вынесли приговор женщине, готовившей теракт

28 августа 2017, 15:15

По данным обвинения, Нови планировала подорвать себя около президентского дворца в Джакарте во время смены караула.

Суд в Джакарте приговорил женщину к 7,5 годам тюрьмы за участие в подготовке теракта у президентского дворца в столице страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру и адвоката, передает РИА Новости.

Суд опубликовал соответствующее решение еще в пятницу, 25 августа, однако известного о нем стало только в понедельник. Прокуратура требовала лишить свободы 28-летнюю Диан Юлию Нови (Dian Yulia Novi) на 10 лет.

"Ей смягчили приговор, потому что она созналась в своих действиях", — сказал ее адвокат.

По данным обвинения, Нови планировала подорвать себя около президентского дворца в Джакарте во время смены караула. Ранее сообщалось, что полиция перехватила письмо, в котором она выражала намерение "провести джихад". Впоследствии в комнате, которую арендовала девушка, было найдено взрывное устройство. По данным правоохранительных органов, она получила инструкции о проведении теракта от Бахруна Наими, индонезийского боевика, который, предположительно, воевал на стороне террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии.

В декабре прошлого года спецназ индонезийской полиции задержал в восточном пригороде Джакарты Бекаси троих предполагаемых террористов, готовивших взрыв у дворца президента. По данным полиции, они были связаны с ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в Казахстане.

Фото © РИА Новости / Михаил Цыганов

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