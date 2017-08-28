«Рухани жаңғыру»: 142 социальных проекта на 8,8 млрд. тенге реализуют меценаты в ВКО

В ВКО реализуется региональная пятилетняя программа «Рухани жаңғыру», в которую уже вошел 61 проект по 4 подпрограммам

157 социальных проектов в ВКО реализуются за счет средств спонсоров и меценатов в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру».





За счет средств спонсоров и меценатов, в текущем году в Восточно-Казахстанской области уже реализуются 157 социальных проектов на общую сумму 5,6 млрд. тенге. Это строительство, реконструкция и оснащение современным оборудованием социальных объектов, благоустройство сел и городов.





На сегодняшний день в регионе сформированы списки еще 142 проектов, требующих финансирования на сумму 8,8 млрд. тенге, определены 186 инвесторов и 22 крупных предприятия-партнера. Кроме того, формируется база лиц, нуждающихся в помощи (материальной, медицинской, юридической и др.).





Напомним, что в ВКО реализуется региональная пятилетняя программа «Рухани жаңғыру», в которую уже вошел 61 проект по 4 подпрограммам: «Рухани Қазына», «Тәрбие және білім», «Атамекен» и «Ақпарат толқыны». Продолжается разработка новых проектов по всем направлениям.###



