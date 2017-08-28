Дети погибших полицейских Казахстана посетили Китай
28 августа 2017, 15:24
Они посетили Пекин, Шанхай, музей Терракотовой армии и многие другие города и достопримечательности.
Начиная с прошлого года по инициативе руководства МВД Казахстана и приглашению Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики, организуются выезды детей погибших сотрудников органов внутренних дел Казахстана в Китай. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.
В этом году 10 детей из семей погибших сотрудников вошли в состав группы, посетившей Китай. Во время пребывания в стране делегация МВД РК в составе 20 человек (10 детей до 18 лет и 10 их законных представителей) посетила Пекин, Шанхай, Сиань и Урумчи, музей Терракотовой армии Императора Цинь Шихуанди, Великую Китайскую стену и многие другие достопримечательности.
"Забота о семьях погибших – наш священный долг перед памятью коллег, павших при исполнении служебного долга. Полицейские никогда не оставляли коллег наедине со своими трудностями. Но, чтобы помощь семьям погибших сотрудников не носила разовый характер, а оказывалась на постоянной основе, министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым в ноябре 2016 года создан Фонд социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел", - написал Садубаев.
Фото: Facebook.
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