Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Младшая дочь первого президента Узбекистана покинет пост посла при ЮНЕСКО

28 августа 2017, 15:30

Лола Каримова-Тилляева планирует сконцентрироваться на семье, личных задачах и проектах, реализуемых Фондом Ислама Каримова.

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева уйдет с поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО. Об этом она сообщила в понедельник, выступая на международной конференции "Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде, передает ТАСС.

"В ближайшем будущем я планирую уйти с должности посла с тем, чтобы сконцентрироваться на семье, моих личных задачах и проектах, реализуемых Фондом Ислама Каримова, а также на других творческих, благотворительных и культурных проектах", - заявила 39-летняя Каримова-Тилляева.

Старшая дочь первого президента Узбекистана 45-летняя Гульнара Каримова находится под арестом. В августе 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

В отношении Гульнары Каримовой продолжается расследование другого уголовного дела, в рамках которого ей инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованного взимания с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 943 млн, другие злоупотребления.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.

Фото с сайта today.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...