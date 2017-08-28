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Илону Маску разрешили прорыть туннель под городом

28 августа 2017, 15:38

Тоннель будет находиться на глубине в 44 фута (13,4 метра).

Городской совет Хоторна (Лос-Анджелес, Калифорния) разрешил The Boring Company Илона Маска прорыть 3,2-километровый тоннель под муниципальной землей. Это будет уже второй участок экспериментальной подземки – первый проложен под паркингом компании SpaceX.

Рыть будет «Годо» (Godot) – собственная буровая машина The Boring Company, способная прокладывать 1 милю пути в неделю. Таким образом, теоретически все работы можно завершить за полмесяца, однако проект носит характер эксперимента: компания хочет, прежде всего, испытать технологию и понять, как ее можно усовершенствовать.

Тоннель будет находиться на глубине в 44 фута (13,4 метра). Когда строительство завершится, по нему должны пустить транспортную систему разработки Tesla – специальную платформу для перевозки автомобилей. Месяц назад Илон Маск показал это устройство на видео – помимо движения по монорельсу, оно выполняет роль лифта.


Текст: Александр Орехов
Фото: The Boring Company

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