Илону Маску разрешили прорыть туннель под городом

Городской совет Хоторна (Лос-Анджелес, Калифорния) разрешил The Boring Company Илона Маска прорыть 3,2-километровый тоннель под муниципальной землей. Это будет уже второй участок экспериментальной подземки – первый проложен под паркингом компании SpaceX.





Рыть будет «Годо» (Godot) – собственная буровая машина The Boring Company, способная прокладывать 1 милю пути в неделю. Таким образом, теоретически все работы можно завершить за полмесяца, однако проект носит характер эксперимента: компания хочет, прежде всего, испытать технологию и понять, как ее можно усовершенствовать.





Тоннель будет находиться на глубине в 44 фута (13,4 метра). Когда строительство завершится, по нему должны пустить транспортную систему разработки Tesla – специальную платформу для перевозки автомобилей. Месяц назад Илон Маск показал это устройство на видео – помимо движения по монорельсу, оно выполняет роль лифта.







