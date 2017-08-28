Скончался казахстанский диктор Тыныс Утебаев
28 августа 2017, 15:47
Тыныс Утебаев - один из столпов казахского телевидения, который стоял у истоков независимого телевидения страны.
Cкончался известный казахстанский диктор Тыныс Утебаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин, передает Zakon.kz.
"Сегодня 28 августа, скончался известный диктор телеканала "Казахстан" Тыныс Утебаев. Ему было 73 года. Талантливый дядя Тыныс пришел на телевидение в конце 60-х годов. Долгие годы преданно работал на национальном телеканале. Был не только диктором, но и руководил редакциями. А на пенсию вышел, будучи первым заместителем председателя правления. Родным и близким светлого человека приносим самые глубокие соболезнования", - написал Ерлан Карин.
Тыныс Утебаев - один из столпов казахского телевидения, который стоял у истоков независимого телевидения страны. Он начал свой трудовой путь в 1967 году в Узбекистане, где он вел передачу на казахском языке. В последние годы он был первым заместителем председателя АО "РТРК "Казахстан".
Фото: youtube.com.
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