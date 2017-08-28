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Школьникам готовят новый учебник "Общество и религия"

28 августа 2017, 15:55

Учебник поступит в школы в этом или в следующем учебном году.

На пресс-конференции в Правительстве РК министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о новом ученике по религии и обществу, передает корреспондент Zakon.kz.

"Совместно с министерством образования и науки РК идет совместная работа над редакцией нового учебника, который называется, пока рабочее название, "Общество и религия", - сказал он.

По его словам, учебник будет включен в школьную программу в этом или в следующем учебном году.

"В учебнике усилен контент по научной подаче знаний о религиях мировых и о светских устоях государства", - пояснил глава ведомства.

Также министр добавил, что, учитывая отдельные аспекты развития религиозной ситуации в Казахстане, прорабатывается вопрос открытия специальности "Религиоведение" в одной из западных областей, а также в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

"Это позволит готовить необходимых светских специалистов по религиям в регионах, где есть риски распространения таких деструктивных течений", - заметил Н. Ермекбаев.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: ansar.ru.

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