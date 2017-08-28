Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за карты Украины без Крыма

Прокуратура завела уголовное дело из-за того, что в городе Бровары Киевской области на сцене ко Дню независимости Украины был размещен флаг Украины без Крыма, Донецкой и Луганской областей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области,

Как поясняет ведомство, 23 августа в городе Бровары на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины, повесили карту Украины без Крыма, Донецкой, Луганской областей. Областное управление Национальной полиции Украины ранее сообщило, что завело уголовное дело.





"Броварской местной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.





По данным прокуратуры, речь идет о первом пункте данной статьи, где предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.



