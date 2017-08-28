Газомоторная LADA Vesta CNG набирает популярность

Отмечается, что наращивание объёмов серийного производства седана LADA Vesta CNG напрямую связано с увеличением потребительского спроса на такую модификацию модели.

В свою очередь, генеральный директор Группы АТС Алексей Сучков рассказал:

«Как только в информационных агентствах прошло сообщение, что АВТОВАЗ запустил серийное производство LADA Vesta CNG, объём заказов вырос. Круг заинтересованных в новинке регионов крайне широк. В лидерах – Татарстан, Пермь, Челябинск. До конца года планируется выпуск тысячи автомобилей».

Помимо всего прочего, ГК «АТС» занимается обучением специалистов. В частности, летом текущего года в технопарке «Жигулёвская долина» прошли обучение представители пятидесяти дилерских центров «АвтоВАЗа», которых обучили вопросам монтажа, ремонта и технического обслуживания газобаллонного оборудования модели LADA Vesta CNG.





Напомним, седан LADA Vesta CNG способен «переваривать», как бензин, так и метан. Ранее представители «АвтоВАЗа» рассказали, что с полными заправленными баками такой автомобиль способен преодолевать свыше 1 000 километров.





В настоящее время цене седана LADA Vesta CNG варьируется от 600 900 до 715 900 рублей. Если воспользоваться всеми доступными акциями и специальными предложениями, купить газомоторную LADA Vesta CNG можно за 580 900 – 695 900 рублей.





Также стоит напомнить, что совсем недавно стало известно, что с 1 сентября 2017 года «АвтоВАЗ» планирует увеличить стоимости модели LADA Vesta, включая модификацию LADA Vesta CNG.