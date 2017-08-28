Асель Серикова: детская мечта стала причиной основных моих достижений на пути спорта

Совсем недавно для любителей спорта в г.Атырау прошел Фестиваль боевых единоборств "Atyrau sport fest". Событие такого масштаба было организовано впервые, что естественно не могло не вызвать живейшего интереса любителей боевых единоборств. Количество пришедших гостей перевалило за 2,5 тысячи зрителей. Посмотреть было на что: на татами, рингах и внутри восьмиугольника лучшие спортсмены Атырауской области сразились с достойными соперниками из 16-ти стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, когда страсти немного улеглись, мы решили побеседовать с одной из участниц, ставшей победительницей турнира по карате до Асель Сериковой.





Справка: Асель – одна из спортсменок, достойно представляющих Атыраускую область. Ее интерес к каратэ проявился еще в детстве. С тех самых пор, невинная детская мечта стала для нее основным образом жизни. Асель –трехкратная чемпионка Казахстана. В 2016 г. стала обладательницей золота на Чемпионате Азии. А в 2017 стала серебряным призером на Чемпионате Азии в г.Астана.





- Как мы знаем, Вы участвовали в прошедшем спортивном мероприятии, где Вы смогли одержать победу над своей соперницей и завоевать золото, с чем мы Вас поздравляем. Поделитесь своими эмоциями и впечатлениями?

- Да, действительно, в нашем городе подобный фестиваль проводился впервые. Турнир мне очень понравился. Имея опыт участия на международных, республиканских турнирах, могу с уверенностью сказать, что фестиваль прошел на высшем уровне. Для меня было большой честью участвовать в этом турнире, а также представлять город Атырау. Думаю, что я справилась с возложенной на меня задачей.

«Детская мечта является основной причиной моих достижений и побед».





-Асель, Вы относитесь к категории именно перспективной молодежи, подающей большие надежды. Расскажите, пожалуйста, почему выбрали именно спорт? Как попали в каратэ?





-С детства мне нравился данный вид спорта. И первые шаги я сделала в 9 лет. С тех пор спортзал для меня стал моим вторым домом. И как сейчас оказалось, моя детская мечта является основной причиной моих достижений и побед.





- Асель, как принято в обществе, женщины - слабый пол. Не является ли сложным каратэ для представительниц прекрасного пола? Как отреагировали ваши родные, друзья на Ваше решение заняться спортом?





- Да, карате, действительно, сложный вид спорта. Но, я не считаю, что он сложен для девушек, можно выдержать. Некоторые люди утверждают, что занятия спортом сделают тебя грубее, мужественнее. Но, я с этим не согласна. Все зависит от самого человека. Например, с виду по мне никто не и скажет, что я каратистка. Хоть я и занимаюсь карате, но внешне никак не отличаюсь от других девушек. В начале, мои родители также придерживались подобного мнения, и были против моего увлечения, потом мнение поменялось (смеется). А друзья с самого начала меня поддерживали. Сейчас и родители, и друзья со мной всегда, будь то победа, или поражение. Я ни капли не сожалею о своем выборе.





- Самая памятная победа? Ведь такая есть у каждого спортсмена.





- Мои первые соревнования, где я стала чемпионкой, это был чемпионат Азии, мне было семнадцать лет. Это был мой первый выезд за границу, и я сразу же стала чемпионкой Азии. Это моя первая большая медаль.





- Как готовите себя к соревнованиям?





- Каждый спортсмен перед началом соревнований сильно волнуется. В таком случае, помимо физической подготовки, я готовлю себя морально и психологически. Для преодоления этих трудностей стараюсь поддерживать веру в себя. Также, мои тренеры оказывают мне поддержку.

«Хочу попытать удачу на Олимпийских играх».





- Асель, а чем еще Вы увлекаетесь?





- В зале я не только сама готовлюсь, но стараюсь привлечь и других к занятиям. Сейчас я работаю тренером, учу других. Открыла для себя настольный теннис, занимаюсь им. Ну а, что касается свободного времени то я вполне обычная девушка, люблю проводить время с друзьями, встречаюсь с подругами.





- Расскажите о планах на будущее.





- Очень много планов на будущее. Сейчас я готовлюсь к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре в Турции. Еще хочу попробовать попытать удачу на Олимпийских играх в 2020 г. в Токио. Я прилагаю все усилия, чтобы оказаться среди участников. Наверное, нет спортсмена, который бы не мечтал стать Олимпийским чемпионом.





-Спасибо Вам, Асель, за приятную и интересную беседу. Хочу Вам пожелать успехов во всех Ваших начинаниях. Удачи в работе и новых покоренных ступеней к вершине Олимпа!



















