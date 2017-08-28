В Татарстане женщина и две её дочки погибли в бане
28 августа 2017, 16:20
Дочкам женщины было 9 и 5 лет.
Тела были найдены в селе Петропавловка, в частной бане, которая топилась по-чёрному, пишет Life.ru.
Мать и две её дочери девяти и пяти лет погибли в бане частного дома в Лениногорском районе Татарстана, отравившись угарным газом. Погибшие были обнаружены вчера, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.
— В частной бане по улице Крутской, дом 17, в населённом пункте Петропавловка получили отравление три человека, в том числе двое детей. Предварительно, произошло отравление угарным газом, — говорится в сообщении ведомства.
По информации МЧС, баня топилась по-чёрному. Тела погибших были доставлены в морг. В настоящее время стражи порядка устанавливают причину случившегося.
Фото с сайта banizhar.ru
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