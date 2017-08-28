В Татарстане женщина и две её дочки погибли в бане

Дочкам женщины было 9 и 5 лет.

Тела были найдены в селе Петропавловка, в частной бане, которая топилась по-чёрному, пишет пишет Life.ru





Мать и две её дочери девяти и пяти лет погибли в бане частного дома в Лениногорском районе Татарстана, отравившись угарным газом. Погибшие были обнаружены вчера, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.





— В частной бане по улице Крутской, дом 17, в населённом пункте Петропавловка получили отравление три человека, в том числе двое детей. Предварительно, произошло отравление угарным газом, — говорится в сообщении ведомства.





По информации МЧС, баня топилась по-чёрному. Тела погибших были доставлены в морг. В настоящее время стражи порядка устанавливают причину случившегося.



