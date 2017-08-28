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Новый центр притяжения Наурызбайского района

28 августа 2017, 16:22

В Наурызбайском районе начал работать единый комплекс по оказанию госуслуг.

В Наурызбайском районе Алматы построили уникальный комплекс по оказанию госуслуг населению. На 16 900 кв. м. разместились прокуратура, ЦОН, ГЦВП, ЗАГС, налоговая, юстиция, СЭС, ЧС, банк и другие службы. Это позволит жителям района не тратить время на дорогу от одного ведомства к другому. В новое административное здание уже заселились прокуратура, налоговая, заселяется ЦОН.

Стоит отметить, что подобным административным зданием может похвастаться только Алатауский район Алматы.



Как рассказал генеральный директор ТОО "Ария-Жаңа Астана" Гани Бекбосынов, во время строительства было создано более 300 рабочих мест. При строительстве на 95% использовались казахстанские строительные материалы. Объект компания строила, что называется "под ключ", начиная с фундамента и заканчивая озеленением территории.

"По проектным расчетам на строительство было дано 16 месяцев, но мы уложились в 12 месяцев. Общая сметная стоимость объекта 2 млрд 221 млн тенге", - отметил Бекбосынов.

Сегодня объект посетил аким Алматы Бауыржан Байбек. Градоначальник дал несколько советов, как сделать здание еще более комфортным для посетителей. И раздал другие рекомендации.

"Акимат выделил средства на строительство, теперь ваша задача обеспечить качество услуг на месте", - сказал аким, обращаясь к главе нового ЦОНа.



Градоначальник также изучил макет Наурызбайского района, где четко просматривается как он будет развиваться. В свою очередь новый объект станет его административным центром.

Напомним, ТОО "Ария-Жаңа Астана" входит в холдинг BAUR Kazakhstan. На счету компании "Ледовая арена", Назарбаев интеллектуальная школа в Калкамане, детский сад, построенный в рамках ГЧВП и подаренный городу и другие объекты.


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